Viabilità a Rialto, Vaccarezza incontra il sindaco Doglio: “Regione in prima linea per sostenere i Comuni colpiti da maltempo”

Rialto. Quest’oggi il consigliere regionale incaricato agli Enti Locali, Angelo Vaccarezza, ha incontrato a Genova il sindaco di Rialto Valentina Doglio.

“Il Comune di Rialto è stato colpito, negli scorsi mesi, da diversi episodi calamitosi legati al maltempo, con frane che hanno compromesso anche settori di viabilità. In più occasioni ho avuto modo di svolgere diversi sopralluoghi proprio insieme al sindaco. Oggi l’incontro presso gli uffici regionali”.

“Insieme ai settori Infrastrutture e Difesa Suolo abbiamo fatto il punto della situazione e iniziato un percorso per la messa in campo di progettazioni prima, e di interventi poi, mirati al ripristino della viabilità, alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio”.

“Un incontro positivo, un momento di confronto importante. La Regione è in prima linea per ascoltare e sostenere i Comuni colpiti dal maltempo per la realizzazione degli interventi necessari”.