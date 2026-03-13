Veleno per topi in via Vittorio Veneto ad Albisola, i residenti: “Qui passano bimbi che vanno a scuola. Fate attenzione con gli animali”

Albisola Superiore. Veleno per topi, per strada. Non è certo passato inosservato e, ieri pomeriggio, è scattato l’allarme in via Vittorio Veneto.

Chi è stato a spargerlo lungo il tratto, vicino ai negozi e a un supermercato? Se lo chiedono in molti. Zona frequentata e abitata. Palazzi ed esercizi commerciali vicino alla scuola della Massa.

“In questa via camminano bambini e persone con i cani. Ci sono anche gatti che circolano. Speriamo solo che non abbiano mangiato le esche” spiegano i residenti a IVG dopo aver segnalato l’episodio anche al giornale.

È saltata subito agli occhi di molte persone quella distesa rossa di grani lungo la strada. “Siamo certi che fosse veleno per topi”.

Immediata la segnalazione alla Polizia Locale. Poi un operatore ecologico ha provveduto a ripulire la strada.

“Successivamente – rimarcano – come per magia, e soprattutto dopo che abbiamo lanciato l’allarme, qualcuno, intorno alle 15, ha ripulito perfettamente il tratto dove erano rimaste ancora alcune esche”.

Un episodio che ha mandato su tutte le furie più di una persona. “Prestare attenzione se si portano i cani a passeggio. Non ci fermiamo qui. Un episodio del genere preoccupa e non deve ripetersi”.