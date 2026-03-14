Vela, si è tenuto a Varazze il primo Trofeo Berto Carattino

Varazze. Nel fine settimana del 7 e 8 marzo, nelle acque varazzine, si è svolto il primo trofeo classe ILCA, dedicato al mitico Berto Carattino, organizzato dal Varazze Club Nautico, Lega Navale di Savona e Club Nautico di Celle Ligure.

“Nessuno di noi può dimenticare Berto, pilastro portante e storico socio del circolo – hanno dichiarato i responsabili del Varazze Club Nautico – Berto sarebbe sicuramente stato molto contento del fine settimana di regata, nel quale si sono dati battaglia ben 46 imbarcazioni classe ILCA”.

Nella prima giornata di competizione il Comitato di Regata, presieduto da Andrea Olivi, è riuscito a portare a casa tre bellissime prove; più difficile il compito domenica, ma nonostante tutto, l’esperto Comitato è riuscito a far disputare due buone prove.

Il fine settimana si è concluso portando a casa cinque prove complessive, con la seguente classifica finale.

Nella classe ILCA 4, sul gradino più alto del podio Sciutto Alessia del CN Albenga, seguita da Volpi Anna Maria LNI Santa Margherita Ligure e Moscatelli Edoardo del YCI.

Nella classe ILCA 6, sul podio Edoardo Volante del Varazze Club Nautico, seguito da Pellegrino Pietro dello YCI e Sciutto Marta del CN Albenga.

Nella classe ILCA 7, primo classificato Dario Deambrogio del Varazze Club Nautico, seguito da Burlando Dario del YCI e Guaitolin Thomas del Yacht Club Italiano.

Un ringraziamento particolare alla famiglia di Berto, sempre pronta a supportare il Varazze Club Nautico, alla Protezione Civile di Varazze per la preziosa assistenza e ai circoli velici che si sono adoperati nell’ottima organizzazione di questo primo Trofeo dedicato ad un grande sportivo e a un caro amico.

Immagini del Trofeo Berto Carattino