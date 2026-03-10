“Varazze si cura”: presentata la nuova mappatura dei defibrillatori del territorio accessibile tramite link e qr code

Varazze compie un nuovo passo verso una comunità sempre più cardioprotetta.

Nell’ambito del progetto “Varazze si Cura”, promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Varazze in collaborazione con il Comune di Varazze, è stata presentata la nuova mappatura digitale dei defibrillatori (DAE) presenti sul territorio comunale accessibile a tutti i cittadini tramite link diretto e QR code.

Il progetto nasce con l’obiettivo di rendere semplice, immediato e accessibile a chiunque individuare il defibrillatore più vicino in caso di arresto cardiaco, situazione nella quale i primi minuti sono determinanti per la sopravvivenza della persona.

La mappatura, realizzata dopo mesi di lavoro di rilevazione e verifica sul territorio da parte della Croce Rossa di Varazze, permette di visualizzare in tempo reale la posizione dei dispositivi salvavita presenti in città.

Accedendo al link oppure inquadrando il QR code, i cittadini potranno visualizzare una mappa interattiva che mostra: la posizione dei defibrillatori presenti sul territorio; la propria posizione rispetto ai DAE più vicini; i dispositivi accessibili 24 ore su 24 (segnalati in verde); i dispositivi accessibili in orari specifici (segnalati in giallo), ad esempio quelli collocati all’interno di scuole o strutture con orari di apertura (negozi, supermercati, scuole, Palazzetto dello sport…).

Per favorire la diffusione dello strumento e renderlo facilmente accessibile anche a cittadini e turisti, verranno distribuite vetrofanie con QR code da esporre in negozi, bar e attività commerciali del territorio. Le prime vetrofanie saranno consegnate alle attività che hanno aderito al progetto “Varazze si Cura” partecipando ai corsi di formazione BLSD (rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore) organizzati dalla Croce Rossa nel 2025 e nel 2026. La consegna ufficiale avverrà lunedì 16 marzo, nel corso di una cerimonia dedicata ai commercianti e ai cittadini che hanno scelto di formarsi, contribuendo a costruire una rete di primo soccorso sempre più capillare sul territorio.

La mappatura è inoltre in continuo aggiornamento: nelle prossime settimane verranno infatti installati nuovi defibrillatori accessibili h24, che saranno progressivamente inseriti nella piattaforma per ampliare ulteriormente la rete di dispositivi salvavita disponibili in città.

“L’obiettivo del progetto Varazze si Cura – spiegano dalla Croce Rossa di Varazze – è quello di creare una comunità sempre più consapevole e pronta ad intervenire nei primi minuti di un’emergenza. Sapere dove si trova il defibrillatore più vicino e avere persone formate che sappiano utilizzarlo può fare la differenza”.

“Con questa iniziativa – interviene il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – Varazze rafforza il proprio percorso verso una città cardioprotetta, nella quale Istituzioni, volontari, commercianti e cittadini collaborano per aumentare la sicurezza sanitaria del territorio. Il link della mappatura dei DAE sarà reperibile sul sito della Croce Rossa di Varazze, sul sito istituzionale del Comune e sui social”.

Il progetto “Varazze si Cura” proseguirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con nuove attività di formazione BLSD e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.