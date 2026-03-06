Varazze, conclusa la conferenza dei servizi per la pista di pattinaggio al Salice: presto la gara per il primo lotto da 1,2mln

Varazze. Si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativa al progetto per la realizzazione del nuovo impianto sportivo con pista di pattinaggio in località Salice. Un passaggio amministrativo fondamentale che consente ora al Comune di proseguire nell’iter per la realizzazione dell’opera.

Nel corso della conferenza sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, tra cui CONI e Federazione Italiana Sport Rotellistici, soggetti fondamentali per attestare le caratteristiche sportive dell’impianto e garantirne la conformità agli standard richiesti per l’attività agonistica.

Il progetto complessivo del nuovo polo sportivo ha un valore di 2.870.000 euro ed è articolato in tre lotti funzionali. Il primo lotto, dal valore di 1.200.000 euro, riguarda la realizzazione della pista di pattinaggio e delle prime opere funzionali alla struttura.

Per questo intervento il Comune di Varazze ha ottenuto dall’Istituto per il Credito Sportivo un mutuo di 1.200.000 euro a tasso zero, quindi senza interessi a carico dell’ente.

Conclusa la conferenza dei servizi, il prossimo passaggio sarà l’approvazione del progetto esecutivo, cui seguirà la pubblicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

“È un investimento importante per lo sport cittadino – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici – ma anche per il ruolo che Varazze può svolgere a livello territoriale. La nostra città è baricentrica rispetto alla Liguria ed è facilmente raggiungibile anche dalle regioni vicine: l’obiettivo è realizzare un impianto che possa diventare un punto di riferimento per l’attività sportiva e per l’organizzazione di eventi e competizioni”.

Il nuovo impianto rappresenterà anche un sostegno concreto al movimento locale del pattinaggio, che a Varazze ha una tradizione sportiva significativa e coinvolge numerosi giovani atleti: “Le associazioni sportive del pattinaggio lavorano da anni con passione per far crescere tanti ragazzi – conclude il Sindaco – spesso affrontando la difficoltà di non avere a disposizione un impianto adeguato in città. Con questo progetto vogliamo dare finalmente agli atleti varazzini una struttura all’altezza, capace non solo di sostenere l’attività sportiva quotidiana ma anche di ospitare manifestazioni e appuntamenti di livello regionale”.