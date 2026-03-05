Vanni Oddera e Gruppo Badano portano nelle scuole liguri il tour per l’inclusione e contro il bullismo

Pietra Ligure. Prende il via il tour di incontri “Siamo l’energia del territorio. A scuola di rispetto e responsabilità”, promosso dall’azienda di energia Gruppo Badano nelle scuole della Liguria. Un percorso formativo e di sensibilizzazione rivolto agli studenti su temi di attualità come l’inclusione, la solidarietà, il bullismo e il cyberbullismo con l’obiettivo di favorire relazioni positive e consapevoli, dentro e fuori dalla comunità scolastica.

L’iniziativa si inserisce in un contesto sociale che rende sempre più urgente un’azione educativa mirata. I dati più recenti mostrano quanto bullismo e cyberbullismo siano diffusi tra i giovani: secondo una recente indagine dell’Istat, oltre il 68 % degli studenti tra gli 11 e i 19 anni ha dichiarato di aver subito almeno una volta comportamenti offensivi, non rispettosi o violenti, online o offline, nell’ultimo anno. A livello europeo, gli studi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità evidenziano che circa uno studente su sei ha sperimentato cyberbullismo, un fenomeno cresciuto insieme all’uso sempre più precoce di smartphone e social media.

Proprio da questa consapevolezza nasce il progetto nelle scuole liguri promosso da Gruppo Badano. L’azienda da anni è impegnata in iniziative sociali, come la mototerapia insieme al campione di freestyle Vanni Oddera e progetti che coinvolgono i dipendenti in giornate dedicate alla solidarietà.

Gli eventi nelle scuole con il campione Vanni Oddera

Il tour di nove tappe parte da Varese Ligure (SP) il 9 marzo per chiudersi a Pietra Ligure l’11 giugno e vedrà la partecipazione di oltre 2.000 studenti.

Non sarà la solita lezione. Ci sarà Vanni Oddera, il campione di freestyle motocross che ha trasformato il rombo dei motori in una cura con la sua Mototerapia – una terapia complementare che utilizza la moto per regalare emozioni a persone con disabilità. Insieme a lui, gli esperti della Polizia Postale per navigare sicuri nel web e testimonianze di forza e ripartenza come quella di Giada Ottonello.

“Con questo ciclo di incontri vogliamo portare nelle scuole ciò che per noi significa davvero essere energia del territorio”, dichiara Emanuela Pirero, direttrice commerciale di X Energy. “Parlare di bullismo e cyberbullismo insieme a professionisti, istituzioni e testimoni significa offrire ai ragazzi strumenti reali per affrontare le sfide di oggi”. Il viaggio di “Siamo l’energia del territorio. A scuola di rispetto e responsabilità” attraversa la Liguria e mette al centro gli studenti, con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni dei momenti di riflessione e apprendimento.

Di seguito l’elenco delle date:

9 marzo – Varese Ligure (SP) – Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bobbio”

26 marzo – Cairo Montenotte (SV) – Istituto Comprensivo

31 marzo – Chiavari (GE) – Istituto di Istruzione Secondaria superiore Amadeo Peter Giannini

9 aprile – Finale Ligure (SV) – Polo scolastico

29 aprile – Varazze e Celle (SV) – Istituto Comprensivo Nelson Mandela

5 maggio – Genova – I.T.T.L. Nautico San Giorgio

12 maggio – Cogoleto (GE) – Scuola Secondaria di Primo Grado Recagno

29 maggio – Millesimo (SV) – Istituto Comprensivo Statale

11 giugno – Pietra Ligure (SV) – Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Martini”

Il Gruppo Badano

Attivo da oltre sessant’anni, Gruppo Badano è una realtà radicata nel territorio ligure che sviluppa soluzioni nel settore energetico. L’azienda offre soluzioni per privati, imprese e condomìni, tra cui luce e gas, GPL, GNL (attraverso BiFuel il primo distributore stradale Gas Naturale Liquefatto in Liguria sulla strada di scorrimento veloce fra Savona e Vado Ligure), energie rinnovabili e servizi condominiali. Parte di Gruppo Badano è X Energy, specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas, con consulenza diretta e senza call center.