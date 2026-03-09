Vado Ligure in lutto per la scomparsa di Irene Celestino, staffetta partigiana: “Punto di riferimento ed esempio di impegno antifascista”

Vado Ligure. La sezione Anpi di Vado Ligure e tutta la comunità vadese piangono la scomparsa di Irene Celestino, staffetta partigiana. Aveva 99 anni.

“Importante punto di riferimento, di esempio e di impegno antifascista – ricordano da Anpi – Irene, che ha compiuto recentemente 99 anni, è una parte importante della nostra storia recente. Durante la Resistenza, appena sedicenne, faceva la staffetta partigiana, portava cibo e vestiti ai partigiani. Sempre con il sorriso ci ha raccontato i momenti più difficili vissuti in quel periodo, dicendo sempre che era la cosa giusta da fare, che non si poteva fare altro. Anche il fratello Erminio, Partigiano Ruvia, ed il futuro marito Osvaldo Pessano, Partigiano Rosa, hanno partecipato attivamente alla lotta di Liberazione”.

“Chi ha conosciuto Irene la ricorderà sempre con affetto e stima; la sua dolcezza, il suo sorriso, ma anche e soprattutto la sua tenacia nel voler essere sempre presente alle celebrazioni in ricordo dei Partigiani continueranno ad essere un esempio per tutti noi. Sabato scorso, 7 marzo, impossibilitata ad essere presente per motivi di salute, tramite la figlia ha mandato una rosa da deporre al Cippo di Don Nicolò Peluffo, in occasione della celebrazione in ricordo del parroco. La testimonianza che Irene ha reso nell’intervista raccolta all’interno del progetto realizzato dalla sezione Anpi di Vado Ligure ‘Le Parole della Resistenza’ è una perla di umanità, di passione, di impegno antifascista, di gioia ed amore per la vita, testimonianza che stiamo divulgando e che divulgheremo, quale rotta da seguire”.

Il funerale si terrà domani martedì 10 marzo alle 11 presso la parrocchia di Segno a Vado Ligure.