Vado, il 7 marzo giornata in ricordo di Don Peluffo e delle Madri Costituenti

Vado Ligure. Sabato 7 marzo doppio appuntamento, a Vado Ligure, in ricordo di don Peluffo e delle Madri Costituenti. Le due iniziative sono promosse da Anpi.

Alle 10.30 presso il cippo commemorativo in via Battisti a Vado Ligure è prevista la deposizione di un mazzo di fiori in ricordo del sacrificio di don Nicolò Peluffo, giovane parroco assassinato dai fascisti l’8 marzo 1945. Il ricordo del sacerdote che “scelse da quale parte stare” è sempre vivo nella comunità vadese che, con grande stima e riconoscenza, conserva la memoria della sua generosità, dell’amore verso il prossimo, del suo impegno per la difesa degli ideali di giustizia e libertà.

A seguire, in occasione della Giornata internazionale della Donna, la sezione cittadina dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia organizza un pomeriggio di approfondimento e riflessione dal titolo “Dalle Madri Costituenti alle donne di oggi”. L’appuntamento è in programma alle 16.30 presso la Casa della Memoria di piazza Corradini.

L’incontro sarà dedicato al ruolo delle Madri Costituenti e al loro contributo nella stesura della Costituzione italiana, con un focus sul loro impegno in Parlamento e sulle conquiste sociali ottenute dalle donne fino ai giorni nostri. Un percorso che intende sottolineare i passi avanti compiuti, ma anche ricordare come resti ancora molta strada da fare per raggiungere la piena parità di genere, difendere i valori costituzionali e alzare con forza la voce in difesa della pace.

Ad accompagnare il pomeriggio sarà il Duo Cafuné, con la voce di Marta Giardina e Marco Pizzorno alla chitarra. Al termine dell’iniziativa è previsto un rinfresco.