Vado, completato il murales di via Ferraris: l’inaugurazione domenica 8 marzo

Vado Ligure. Il murales di Via Galileo Ferraris a Vado si amplia e si completa.

La via si “popola” di personaggi d’ogni tempo e d’ogni età, occupati tutti in qualcosa: a chiacchierare, a bere un bicchiere, a giocare a carte o a girotondo. Il tema dell’opera sono i lavatoi, presenti nella zona fino agli anni cinquanta circa: si intravedono tante donne con i panni da lavare; chi stende, chi lava, chi chiacchiera, chi ride e si racconta con un’amica di storie confidenziali; e intanto i bambini corrono e schiamazzano.

E’ un’opera popolare, eseguita con tenacia e passione da un gruppo di signore, socie de La Banca del Tempo di Vado. Imelda Bassanello è stata la loro “Musa ispiratrice”.

L’inaugurazione sarà domenica 8 marzo alle 17. Sarà presente anche il sindaco di Vado Ligure.