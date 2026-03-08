Urbe, centauro perde il controllo della moto e va a sbattere: due feriti gravi

Urbe. Agg ore 18.20. E’ stato un incidente complesso quello che è avvenuto ad Urbe oggi pomeriggio, intorno alle ore 16. Il fatto di cronaca ha richiesto una serie di interventi delicati ed laboriosi da parte dei sanitari e delle forze armate. Il centauro, che era alla guida, è stato trasportato in codice rosso dall’elisoccorso al San Martino di Genova per trauma cranio-facciale e sospetta frattura dello zigomo. Mentre la passeggera è stata trasportata, sempre in codice rosso, al Santa Corona di Pietra Ligure con trauma addominale e toracico. Il motociclista ha perso in autonomia il controllo del mezzo a due ruote, ancora da capire le motivazioni dell’accaduto.

Brutto incidente questo pomeriggio (8 marzo) ad Urbe che ha visto coinvolta una motocicletta con a bordo due persone.

Stando alle prime informazioni frammentarie il motociclista del mezzo a due ruote avrebbe perso il controllo in modo autonomo, per questo non risulterebbero altri veicoli coinvolti. Sul posto si sono recati, per prestare le prime cure del caso, la Croce Rossa di Sassello, la Croce Rossa di Urbe e l’automedica. In un secondo momento si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sempre dalle prime informazioni i feriti sarebbero entrambe le persone in sella alla moto.

Sul posto anche la Polizia Stradale per la regolazione del traffico e i rilevamenti del caso.