Under 15, la Cestistica Savonese ad un passo dal titolo regionale chiama a raccolta i propri tifosi

Savona. La squadra Under 15 femminile della Cestistica Savonese è pronta a vivere il momento decisivo della stagione.

Le giovani biancoverdi di coach Ilaria Napoli guidano infatti la classifica in solitaria con un percorso fin qui impeccabile: 10 vittorie e nessuna sconfitta, numeri che testimoniano la qualità e la continuità mostrate durante tutto il campionato.

Le ragazze si apprestano ora ad affrontare le ultime cinque partite della fase a orologio, con un obiettivo ormai vicinissimo. Basterà infatti una sola vittoria per conquistare la certezza matematica del titolo di campioni regionali, coronando una stagione fin qui straordinaria.

In caso di conferma al primo posto, il cammino proseguirà con una sfida di grande importanza: mercoledì 8 aprile la Cestistica Savonese affronterà in uno spareggio la quinta classificata della Lombardia.

La gara metterà in palio l’accesso alla fase Interzona, il passaggio successivo che permette di entrare nella corsa verso le Finali Nazionali, dove si confrontano le migliori realtà del basket giovanile femminile italiano.

Nel frattempo, il prossimo appuntamento rappresenta già un passaggio importante e la società chiama a raccolta il pubblico per sostenere la squadra.

La prossima partita è in programma:

Lunedì 16 marzo alle ore 18:45

Cestistica Savonese – SCAT Genova

L’obiettivo è riempire il palazzetto e accompagnare le ragazze in questa fase decisiva del campionato.

Per chi non potrà essere presente sugli spalti, sarà comunque possibile seguire la gara in diretta su Cestistica TV, disponibile su YouTube oppure sul nuovo sito della società: https://cestisticatv.netlify.app/