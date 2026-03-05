Ugl Sicurezza Civile la più votata alle elezioni della Rsu dei Vigili dell’Ordine di Savona

Savona. La Ugl Sicurezza Civile è stata la più votata alle elezioni della Rsu dei Vigili dell’Ordine di Savona.

“Al termine dello scrutinio – dichiara Dario Cigliutti, segretario provinciale di Ugl di Savona – la nostra organizzazione è risultata in assoluto la più votata dalle lavoratrici ed ai lavoratori. Questo importante consenso ci ha permesso di eleggere ben due rappresentanti dall’interno della Rsu aziendale”.

“Si tratta di un traguardo che ci riempie d’orgoglio e che rappresenta il coronamento del duro lavoro svolto negli ultimi mesi sul territorio Savonese. In un settore complesso come quello della sicurezza privata – chiosa Alessandro Minetto, segretario provinciale di Ugl Sicurezza Civile di Savona – caratterizzato spesso da turni usuranti, carenze organizzative e difficoltà nel conciliare i tempi di vita e di lavoro, i dipendenti hanno scelto di premiare la nostra presenza sul campo. Hanno dato fiducia ad un sindacato che ha saputo ascoltare le reali necessità del personale e che ha portato avanti le rivendicazioni con serietà e costanza”.