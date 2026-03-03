Tutto pronto per la partenza del Trofeo Laigueglia da Albenga, si parte da piazza del Popolo: gli orari

Albenga-Laigueglia. È tutto pronto per il 63esimo Trofeo Laigueglia, storica competizione ciclistica che quest’anno, per la prima volta nella sua lunga tradizione, prenderà il via dalla Città di Albenga.

Un evento di grande rilievo sportivo e mediatico che rappresenta un’importante occasione di promozione per il territorio ingauno e per l’intero comprensorio.

Il Villaggio di Partenza e la presentazione ufficiale delle squadre si terranno in piazza del Popolo a partire dalle ore 9.45.

La partenza ufficiosa, con trasferimento turistico, è prevista alle ore 11.25 da via Enrico d’Aste, accanto a Piazza San Michele.

Da qui i corridori raggiungeranno piazza del Popolo per poi attraversare l’iconico Ponte Viveri, noto come “ponte rosso”, proseguire lungo via Piave e via Aurelia, dove alle ore 11.30 verrà data la partenza ufficiale.

La corsa entrerà quindi nel vivo con il primo passaggio a Laigueglia e l’affrontare in sequenza Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, attraversando Imperia e proponendo quest’anno un’importante novità: l’inserimento della Cipressa, celebre salita della Milano-Sanremo (5,6 km con pendenza media del 4% e punte oltre il 7%).

Tra le novità dell’edizione 2026 anche l’ingresso del gruppo sulla Ciclovia Riviera dei Fiori per 12,6 km, a testimonianza di come il grande ciclismo agonistico possa rappresentare un’opportunità concreta di valorizzazione del territorio, della mobilità sostenibile e degli spazi dedicati al cicloturismo.

Il percorso proseguirà affrontando nuovamente Capo Berta, Capo Cervo e Capo Mele in senso inverso, fino a raggiungere Laigueglia per la prima ascesa alla Colla Micheri (2 km, pendenza media 8%). Dopo la discesa, i corridori scaleranno Testico (7 km, pendenza media 4,6%) e Cima Paravenna (7,3 km, pendenza media 5,2%), per poi scendere verso Villanova d’Albenga e fare ritorno a Laigueglia.

Nel finale di gara, in via Monaco, sarà affrontato il circuito della Colla Micheri, la salita decisiva che verrà ripetuta per tre volte, prima dell’arrivo conclusivo in Corso Badarò a Laigueglia, in un ritorno alla tradizione sul lungomare del borgo ligure.

L’edizione 2026 del Trofeo Laigueglia si conferma così un appuntamento di alto profilo tecnico e spettacolare, capace di coniugare sport, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche della Riviera.