Turismo 5.0: due appuntamenti per scoprire strumenti e incentivi per la transizione digitale e green

Liguria. Il settore turistico sta affrontando una trasformazione profonda legata alla doppia transizione digitale e green. Per accompagnare le imprese in questo percorso, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza due appuntamenti dedicati alla presentazione degli strumenti e degli incentivi previsti dal progetto Smart Twin Transition.

Il progetto è finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 e ha l’obiettivo di facilitare l’accesso degli operatori turistici a soluzioni innovative, tecnologie avanzate e competenze qualificate, contribuendo allo sviluppo di un nuovo modello di Turismo 5.0, più sostenibile, digitale e competitivo.

Per presentare le opportunità offerte dal progetto sono stati organizzati due incontri rivolti alle imprese turistiche e alle associazioni di categoria.

Living Lab in presenza – 25 marzo 2026, Sala Giunta della Camera di Commercio della Spezia, dalle ore 14.30

Il primo appuntamento sarà un Living Lab in presenza, dedicato alle imprese turistiche interessate a conoscere e sperimentare gli strumenti sviluppati dal progetto. Durante l’incontro verrà presentato il voucher di prossima pubblicazione e i partecipanti potranno prendere parte a un laboratorio immersivo che consentirà di testare tecnologie innovative basate su Intelligenza Artificiale e realtà virtuale. L’evento prevede anche un focus tecnico sulle tecnologie abilitanti applicate al Turismo 5.0, con esempi concreti di utilizzo nel settore turistico.

Webinar di approfondimento – 30 marzo 2026, online (il link di collegamento verrà inviato dopo la registrazione), dalle ore 14.30.

Il secondo appuntamento sarà un webinar online dedicato all’approfondimento del voucher in uscita rivolto alle imprese turistiche dei territori delle Camere di Commercio Riviere di Liguria e Sassari – Nord Sardegna. Durante l’incontro verranno illustrati i dettagli operativi dell’incentivo e sarà proposto un focus tecnico su Intelligenza Artificiale e marketing turistico, con indicazioni utili per migliorare la competitività delle imprese del settore.

Nel corso degli incontri saranno presentati anche alcuni strumenti sviluppati nell’ambito del progetto Smart Twin Transition, tra cui: il Toolbox, una raccolta di strumenti operativi per supportare le imprese nel percorso di innovazione; il Dimostratore 5.0, che utilizza un visore 3D per sperimentare applicazioni immersive legate alla promozione turistica.

La partecipazione agli eventi è gratuita ed è aperta a tutte le imprese turistiche e alle associazioni di categoria dei territori di competenza delle Camere di Commercio di Imperia, La Spezia e Savona (è necessario registrarsi online, clicca QUI).