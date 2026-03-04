Trofeo Laigueglia 2026: vince il colombiano Santiago Buitrago

Il vincitore del Trofeo Laigueglia 2026 è Santiago Buitrago, ciclista colombiano classe 1999. Secondo posto per Romain Gregoire e terzo per Antonio Tiberi.

Nato a Bogotà, Buitrago corre per il team Bahrain Victorious. Nel suo palmarès, ci sono anche due tappe del Giro D’Italia. Il tempo impiegato è stato di 4h38’50”. La partenza della 63^ edizione della gara è stata ad Albenga. I corridori hanno percorso un totale di 192 kilometri. (leggi qui).

Si tratta del secondo sudamericano a vincere il Trofeo Laigueglia. Il primo era stato un altro colombiano, José Serpa, nel 2014. L’Italia è il paese più rappresentato sul gradino più alto del podio della storica gara ciclistica inaugurata nel 1964. Il primo vincitore fu Guido Neri. Tuttavia, è dal 2020 che un corridore italiano non si impone. L’ultimo era stato Giulio Ciccone. L’anno scorso si era imposto lo spagnolo Juan Ayuso mentre nel 2023 e nel 2024 era stato dominio francese con Nans Peters e Lenny Martinez ad alzare per primi le braccia al cielo. Qui l’albo d’oro completo della manifestazione.

La top ten del Trofeo Laigueglia 2026

1^ Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) in 4h38’50”

2^ Romain Grégoire (Groupama-FDJ)

3^ Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

4^ Diego Ulissi (XDS Astana Team)

5^ Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla)

6^ Christian Scaroni (XDS Astana Team)

7^ António Morgado (UAE Team Emirates – XRG)

8^ Simone Gualdi (Lotto Intermarché)

9^ Matteo Vercher (TotalEnergies)

10^ Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step)

Trofeo Laigueglia 2026, vince Buitrago: le foto della corsa

L’assessore regionale Paolo Ripamonti ha seguito oggi il 63° Trofeo Laigueglia, una delle classiche più attese del calendario ciclistico italiano. La gara ha richiamato nel Ponente ligure grandi nomi del ciclismo e numerosi appassionati, confermandosi come un appuntamento sportivo di rilievo capace di valorizzare il territorio e offrire visibilità a località come Laigueglia e Albenga.

L’assessore Ripamonti ha preso parte anche alla premiazione, portando i saluti del vicepresidente e assessore allo Sport Simona Ferro. “Eventi come il Trofeo Laigueglia – sottolinea Ripamonti – non sono solo un appuntamento sportivo di rilievo internazionale, perché sono occasione di promozione turistica ed economica per la Liguria, resa possibile grazie al lavoro delle amministrazioni locali, degli organizzatori e dei volontari. Complimenti a Santiago Buitrago per la vittoria e a tutti gli atleti che hanno preso parte alla corsa”.

[in aggiornamento]