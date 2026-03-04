Trofeo Laigueglia, grande successo per la partenza da Albenga

Albenga. Grande successo per la partenza, da Albenga, del 63^ Trofeo Laigueglia.

Fin dalle prime ore della giornata, piazza del Popolo ha ospitato il Villaggio di Partenza, meta di numerosi visitatori che hanno potuto vivere da vicino l’atmosfera del grande ciclismo. Particolarmente emozionante il momento della partenza ufficiale da via Enrico D’Aste, accanto a piazza San Michele, dove atleti, squadre e staff sono stati salutati da un caloroso abbraccio della città.

Il gruppo si è poi diretto verso il chilometro zero sull’Aurelia con un trasferimento turistico seguito da tanti appassionati e curiosi, confermando ancora una volta il forte legame tra il territorio e questa storica competizione.

La corsa prosegue ora con un primo passaggio a Laigueglia e affronta in sequenza Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, per poi attraversare Imperia e affrontare – tra le novità di questa edizione – la Cipressa, iconica salita della Milano-Sanremo (5,6 km con pendenza media del 4% e punte oltre il 7%).

Un’altra significativa novità è rappresentata dall’ingresso del gruppo sulla Ciclovia Riviera dei Fiori per 12,6 km: un passaggio altamente simbolico che dimostra come il grande ciclismo agonistico sia anche occasione di promozione del territorio, delle sue eccellenze paesaggistiche e delle infrastrutture dedicate al cicloturismo e alla mobilità sostenibile.

Successivamente si affrontano nuovamente, a ritroso, Capo Berta, Capo Cervo e Capo Mele, fino a raggiungere Laigueglia per una prima scalata di Colla Micheri (2 km, pendenza media 8%). Dopo la discesa, il percorso prevede Testico (7 km, pendenza 4,6%) e Cima Paravenna (7,3 km, pendenza 5,2%), prima di scendere a Villanova d’Albenga e fare ritorno a Laigueglia, dove in via Monaco si imbocca il circuito di Colla Micheri, la salita decisiva che si ripete tre volte nel finale. Il traguardo è posto in Corso Badarò, riportando l’arrivo in riva al mare del suggestivo borgo ligure.

Al via anche quest’anno grandi team e atleti di primo piano del panorama internazionale. Presente il secondo classificato dell’edizione 2025, Christian Scaroni. Tra i favoriti figurano Antonio Morgado, Antonio Tiberi, Michael Storer, Marc Hirschi, Romain Grégoire, Diego Ulissi, Alex Aranburu e Lorenzo Rota.

Non resta che attendere l’arrivo e seguire gli aggiornamenti sui canali dedicati alla corsa.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Voglio ringraziare il Comune di Laigueglia per la preziosa collaborazione, Extragiro per l’organizzazione impeccabile, tutto il personale comunale e i volontari che dalle prime ore del mattino – e nei giorni precedenti la gara – hanno lavorato con professionalità e dedizione affinché ogni dettaglio fosse curato al meglio. Un sentito grazie alle forze dell’ordine, alle autorità presenti e naturalmente a tutti gli sponsor che rendono possibile un evento di questa portata. Manifestazioni come questa rappresentano non solo un grande appuntamento sportivo, ma anche un’importante vetrina per il nostro territorio e per l’intera Riviera”.