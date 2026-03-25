Trema la Liguria, avvertito anche a levante il terremoto di magnitudo 4.0 che si è verificato in Lunigiana

Liguria. Un terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro a 3 km a Nord Est di Fosdinovo (Massa Carrara), si è verificato alle 8:13:43. La scossa si è sentita anche in Liguria e a Genova. Secondo l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto è partito da una profondità di 11 km.

L’Ingv ha specificato che dalla mappa della sismicità strumentale dal 1985 a oggi, l’area è stata interessata da attività sismica frequente, in particolare dall’importante sequenza sismica del giugno 2013 in Lunigiana con diversi terremoti di magnitudo superiore a 4 e l’evento principale del 21 giugno di magnitudo Mw 5.1. Un altro evento con epicentro molto vicino a quello odierno è stato registrato il 10 ottobre 1995 di magnitudo Md 5.0.

L’Istituto ha spiegato la sismicità della zona in un approfondimento.

La sala operativa della Protezione Civile della Regione Liguria si è immediatamente attivata, avviando le verifiche e contattando i Comuni nel raggio di 20 km e i vigili del fuoco.

Al momento non si registrano conseguenze legate all’evento sismico.

Nei Comuni di Castelnuovo Magra, Sarzana, Arcola, Ameglia, Bolano, Vezzano Ligure, Lerici, Calice al Cornoviglio, La Spezia e Riccò del Golfo sono in corso sopralluoghi e verifiche sugli edifici pubblici. In via precauzionale, in diversi casi è stata disposta l’evacuazione delle scuole, con controlli strutturali in corso.

Sono stati inoltre contattati i sindaci di Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Follo, Portovenere e Beverino.

Il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime ore.