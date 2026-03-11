Trasporti, si rafforza la linea Savona-Sestri Levante e tornano i Cinque Terre Express

Liguria. Regione Liguria, in collaborazione con Trenitalia, amplia ulteriormente il servizio di trasporto ferroviario. Da sabato, 14 marzo, fino al 1° novembre 2026, sarà infatti attivato il servizio 5 Terre Express e introdotto il nuovo potenziamento Savona – Sestri Levante per i giorni festivi e prefestivi. Ad annunciarlo l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, con l’obiettivo di rafforzare la mobilità lungo uno dei tratti più frequentati della riviera ligure e gestire in modo efficiente i flussi di residenti e turisti.

“Già a fine 2025 ci eravamo impegnati per arrivare a mettere sui binari questi importanti potenziamenti – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Dal prossimo fine settimana saranno, finalmente, realtà dando una risposta concreta ai cittadini, ma anche ai tantissimi turisti che ci aspettiamo sia nelle Cinque Terre sia nelle riviere. Il servizio dedicato alle mete spezzine rappresenta un elemento centrale della strategia regionale per una mobilità sempre più efficiente e sostenibile. Rafforzare i collegamenti ferroviari, 46 quelli che verranno aggiunti quotidianamente, significa migliorare la qualità degli spostamenti dell’utenza e allo stesso tempo gestire in modo più ordinato i flussi verso le nostre località. Rendendo strutturale il prolungamento di 9 di questi servizi su Sestri Levante, diamo continuità a una richiesta dei sindaci del territorio garantendo maggiori possibilità di spostamento agli abitanti. A questo maxi piano aggiungiamo, da quest’anno e per quelli a venire, il potenziamento tra Savona e Sestri Levante con 12 treni in più nei prefestivi e 14 nei festivi. In generale, parliamo dunque di un incremento di treni in circolazione che non ha precedenti storici e che va a sommarsi a quanto già messo in pratica da dicembre sulla Genova-Milano e a quanto faremo sulla riviera di ponente a partire dal prossimo inverno”.

Nel dettaglio, il servizio 5 Terre Express sarà composto da 46 collegamenti giornalieri tra Levanto e La Spezia Centrale, La Spezia Migliarina e Sarzana. Il primo treno partirà alle 7:39 da La Spezia Migliarina, mentre l’ultimo collegamento della giornata partirà da Levanto alle 19:35. Complessivamente, insieme agli altri servizi regionali già attivi sulla tratta, l’offerta ferroviaria tra Levanto e La Spezia arriverà a 102 collegamenti giornalieri, garantendo un sistema di trasporto capillare e continuo.

Tra le principali novità di quest’anno vi è, inoltre, l’estensione di parte dei collegamenti fino alla stazione di Sestri Levante. Sette treni saranno prolungati già dal 14 marzo, mentre altri due collegamenti verranno estesi a partire dal 1° maggio 2026. Il provvedimento, nato temporaneamente nel 2025 per far fronte all’emergenza mobilità determinata dalla chiusura al traffico veicolare delle gallerie tra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina diventa strutturale e verrà confermato anche negli anni successivi nello stesso arco temporale, da marzo a novembre.

Contestualmente sarà avviato, novità assoluta a partire dal 2026, il potenziamento della linea Savona-Sestri Levante nei giorni di sabato e festivi, con 12 treni aggiuntivi nei prefestivi e 14 nei festivi sempre nel periodo compreso tra il 14 marzo e il 1° novembre 2026. Nel dettaglio saranno sei i treni aggiuntivi in partenza da Savona ogni giorno prefestivo, tra le 10.38 e le 18.38. Sei quelli in arrivo da Sestri Levante, tra le 10.47 e le 17.43. Tutti i festivi saranno sette i convogli extra in partenza da Savona, dalle 7.24 alle 18.38, e sette quelli in arrivo da Sestri Levante, dalle 9.47 alle 17.43.

“Parliamo di una novità assoluta sulla quale abbiamo lavorato insieme a Trenitalia e che, finalmente, riusciamo a mettere sui binari – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Rispondiamo in maniera concreta a un’esigenza del territorio garantendo benefici evidenti per cittadini e turisti che desiderano spostarsi da e verso Genova o tra le riviere. Un potenziamento straordinario che, grazie al nostro operato, diventerà ordinario da quest’anno e per quelli a venire. Agli imponenti lavori infrastrutturali, Regione Liguria affianca provvedimenti strategici dimostrando così la chiara volontà di continuare a migliorare il servizio offerto”.