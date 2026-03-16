Tragico epilogo, trovato il corpo senza vita del 27enne scomparso a Toirano

Toirano. Si è conclusa con un tragico epilogo la ricerca del 27enne scomparso a Toirano. Il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato nella mattinata odierna (16 marzo), nella zona della cava Marchisio, nei pressi della Sp1.

L’allarme era stato lanciato ieri sera (15 marzo), intorno a mezzanotte e mezza, dopo che l’equipaggio di un’ambulanza si era insospettito trovando un’auto abbandonata e con a bordo un biglietto, nella zona del Salto del Lupo.

In prima battuta, si sono recati sul luogo i carabinieri, seguiti da vigili del fuoco e soccorso alpino, che hanno lavorato per ore, senza sosta.

Sono anche intervenuti l’elicottero e i sommozzatori, che hanno perlustrato a fondo l’alveo del fiume. Il tragico ritrovamento è avvenuto pochi minuti prima delle 11.

Il corpo è stato rinvenuto nel fiume Varatella: i forristi (personale specializzato del soccorso alpino per gli ambienti acquatici) stanno operando per il recupero della salma.

È stato confermato che il biglietto, ritrovato all’interno dell’auto, era a tutti gli effetti una sorta di “messaggio di addio” e questo fa propendere nettamente per l’ipotesi del gesto volontario.

Se fosse confermato, si tratterebbe dell’ennesimo episodio analogo nel giro di pochi.

Solo nell’ultima settimana se ne sono registrati tre: il primo è avvenuto il 7 marzo a Pietra Ligure, dove un 35enne di Torino si è tolto la vita lanciandosi dal terzo piano di un bed&breakfast, dopo aver confessato un tradimento alla compagna.

Poi c’è stato il caso del 25enne di Alassio, precipitato dal quarto piano di una palazzina e deceduto lo scorso 8 marzo.

Infine, il ritrovamento del corpo senza vita di una donna, nella sua abitazione di Loano, avvenuto il 9 marzo: anche in questo caso, con conferma di gesto volontario.

Poco prima, il 19 febbraio, si era tolto la vita anche un 19enne di Pietra Ligure, il cui corpo era stato ritrovato a Giustenice.