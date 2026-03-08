Tragedia ad Alassio, 25enne precipita dal quarto piano di una palazzina: deceduto

Alassio. Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio odierno (8 marzo), ad Alassio, dove un giovane ha tragicamente perso la vita.

È successo, intorno alle 17.30, in via Leonardo Da Vinci: un 25enne piemontese è deceduto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina, compiendo un volo di diversi metri.

Sul posto si sono recati tempestivamente i soccorsi: i militi della Croce Bianca di Alassio e l’automedica del 118, con il supporto dei vigili del fuoco, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ancora tutta da chiarire la dinamica, su cui stanno indagando i carabinieri: tra le ipotesi, quella di un gesto volontario, ma alcuni dettagli non apparirebbero chiari.

Per questo motivo, potrebbe essere disposta l’autopsia per fare piena luce sull’accaduto.

Aggiornamenti nelle prossime ore