Tragedia a Loano, donna trovata cadavere nella sua abitazione

Loano. E’ già stata restituita ai familiari la salma della donna trovata cadavere in un’abitazione del centro loanese.

Il tragico ritrovamento del corpo privo di vita è avvenuto intorno alle 13.00 di oggi.

Nonostante l’immediato allarme e l’arrivo sul posto della Croce Rossa e del personale del 118, per lei non c’è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Stando a quanto appreso in merito agli accertamenti investigativi e riscontri svolti dai carabinieri, pare accertato il gesto volontario.

Dunque, un altro suicidio nel ponente savonese, secondo l’indagine sulla morte della donna.