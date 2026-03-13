Tpl Linea, dal 16 marzo al via il sistema di bigliettazione elettronica Liguria Go anche nel savonese: ecco dove sarà attivo

Savona. Partirà ufficialmente lunedì 16 marzo, in provincia di Savona con TPL Linea, il nuovo sistema di bigliettazione elettronica regionale Liguria Go. L’obiettivo è quello di rendere più facile e immediato l’accesso al trasporto pubblico locale in tutto il territorio ligure.

Nel dettaglio si tratta di una struttura Abt (account based ticketing): in cui i titoli di viaggio non sono legati o caricati esclusivamente su una tessera fisica, ma su un account digitale. A fine progetto ogni viaggiatore sarà identificato tramite un QR Code, un’app o una carta bancaria, e il calcolo della tariffa e la gestione dei biglietti sarà centralizzato. L’intero progetto sta portando alla sostituzione di tutte le obliteratrici e l’eliminazione di tutti gli strumenti di emissione dei biglietti fisici, ormai obsoleti, al collegamento di tutti i mezzi (bus, metropolitana, ascensori pubblici, funicolari) in un sistema internet of things, e all’adozione di un sistema centralizzato.

Per ciò che concerne l’introduzione nel savonese da lunedì il servizio partirà tra Andora e Ceriale, entroterra incluso, per poi estendersi progressivamente su tutta la provincia. I comuni interessati dalla prima fase di attivazione sono quelli di: Ceriale, Albenga, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Nasino, Zuccarello, Cisano Sul Neva, Arnasco, Vendone, Onzo, Garlenda, Villanova d’Albenga, Testico, Casanova Lerrone, Stellanello, Andora, Laigueglia, Alassio, Castelbianco, Alto, Caprauna.

Le linee TPL Linea interessate dall’attivazione della bigliettazione elettronica regionale a partire da lunedì 16 marzo sono: 40, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 91, 92, 93, 97, 99, 100.

Le prime rivendite attive sul territorio presso cui si potrà ricaricare le tessere ed acquistare la LiguriaGO FLEX sono: la tabaccheria in corso Marconi 59 ad Alassio, la tabaccheria in via Roma 15 ad Alassio, la tabaccheria 8 in via Leonardo Da Vinci 38 ad Alassio, il bar Officina del Caffè in via Mazzini 107 ad Alassio, la tabaccheria in via Al Piemonte 100 ad Albenga, la tabaccheria in via Piave 71 ad Albenga, la tabaccheria in piazza Matteotti 15 ad Albenga (interno stazione FS), la tabaccheria Romano in via Brescia 23-25 ad Albenga, la tabaccheria in via Aurelia 115 a Ceriale, la tabaccheria in via Benessea 5 a Cisano sul Neva, il Bar No Stress in via Dante Alighieri 42/44 a Laigueglia, la tabaccheria in via Milano 3 a Laigueglia e la tabaccheria in via Mazzini 5 ad Andora.

“Liguria Go rappresenta una rivoluzione per il trasporto pubblico locale – dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola –. Permetteremo a cittadini e turisti una mobilità più semplice, flessibile e integrata: la Liguria è una delle prime regioni italiane ad adottare un sistema unico account based ticketing. Lunedì, insieme a TPL Linea, partiremo dal ponente savonese per poi estenderci su tutto il territorio ligure. I biglietti cartacei tradizionali verranno, via via, sostituiti da quelli digitali, e una volta concluse le installazioni e il cablaggio dei mezzi, tutto il trasporto pubblico locale ligure avrà a disposizione un unico sistema di gestione e monitoraggio dei servizi. L’introduzione di un account digitale personale permetterà, a fine progetto, di abbonarsi con le stesse modalità a tutti i servizi, con una app unificata e valida per acquistare su tutto il territorio regionale. Si tratta di un progetto che porterà grandi benefici, soprattutto in termini di semplificazione per gli utenti, ma anche di risparmio, sia per gli utilizzatori abituali e gli abbonati, sia per i turisti: infatti, con il pagamento tramite carta di credito, il sistema potrà applicare automaticamente la miglior tariffa disponibile (best fare). Liguria Go consentirà, inoltre, una più efficiente lotta all’evasione, un monitoraggio più capillare del servizio e del numero dei passeggeri trasportati e una migliore accessibilità all’acquisto dei titoli di viaggio”.

“L’avvio della bigliettazione elettronica regionale rappresenta per TPL Linea l’inizio di una nuova fase nel modo di vivere il trasporto pubblico sul nostro territorio”, dichiarano il Presidente Vincenzo Franceri e il Direttore Generale Giampaolo Rossi.

“Siamo soddisfatti di attivare per primi in Liguria questo sistema, che rende l’utilizzo dei nostri servizi ancora più semplice, moderno, accessibile e aperto all’intermodalità. La bigliettazione elettronica offre infatti una modalità di viaggio più comoda e immediata, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, dei nostri fedeli abbonati, e, allo stesso tempo, di venire incontro ai numerosi turisti che visitano la nostra regione e che sono già abituati a soluzioni analoghe in molte città europee e internazionali. La fase che stiamo avviando riguarda inizialmente una parte dei comuni del territorio, ma rappresenta il primo passo di un percorso che porterà progressivamente all’estensione del sistema su tutta la provincia. Contiamo per Pasqua di rendere operativa la BER sull’intera Provincia. Il lavoro svolto da tutta la squadra di TPL Linea e la collaborazione con Regione Liguria e a supporto dell’ente hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato.

“TPL ha realizzato significativi investimenti nel 2025 per conseguire questo obiettivo e per migliorare sempre più la qualità del servizio e il rapporto con la clientela. Tra le principali iniziative segnaliamo: la nuova Sala Operativa digitalizzata; la creazione del CRM – Customer Relationship Management; il nuovo sistema di localizzazione bidirezionale delle vetture; il tracciamento in tempo reale dei bus”.

In totale Liguria Go avrà un costo complessivo di 22,5 milioni di euro a livello regionale. TPL Savona, dal canto suo, ha realizzato significativi investimenti nel 2025 per conseguire questo obiettivo e per migliorare sempre più la qualità del servizio e il rapporto con la clientela. Tra le principali iniziative: la nuova sala operativa digitalizzata; la creazione del CRM – Customer Relationship Management; il nuovo sistema di localizzazione bidirezionale delle vetture; il tracciamento in tempo reale dei bus.

Il sistema di bigliettazione elettronica insiste su tre modalità definite rispettivamente: PASS, FLEX e TAP. Con Liguria Go PASS, l’abbonamento (mensile, annuale, studenti) diventa digitale e ricaricabile direttamente su questa card dotata di microchip. La tessera può essere acquistata, sul territorio savonese, nelle biglietterie TPL Linea e ricaricata anche nelle rivendite autorizzate.

Attraverso Liguria Go FLEX anche i titoli di viaggio a corsa semplice della stessa tipologia, i carnet e i biglietti giornalieri validi 24 ore si rinnovano e diventano digitali. Vengono caricati tramite microchip su tale carta, una tessera impersonale flessibile, che può essere acquistata e ricaricata nelle biglietterie. Infine, con TAP può essere effettuato anche l’acquisto di un titolo di viaggio giornaliero a bordo dell’autobus, senza sovrapprezzo, semplicemente appoggiando la propria carta di credito contactless o il wallet di smartphone e smartwatch sulla nuova validatrice elettronica.

I biglietti cartacei saranno ancora validi e acquistabili fino a esaurimento scorte. Pertanto, chi dispone ancora di alcuni titoli di viaggio cartacei potrà salire a bordo dei mezzi TPL Linea convalidandoli nella tradizionale validatrice. Nella fase iniziale di attivazione del servizio il personale TPL sarà presente presso le principali fermate e a bordo dei mezzi per fornire supporto ai passeggeri e facilitare l’utilizzo del nuovo sistema. Informazioni utili saranno inoltre disponibili sulle pagine social di Regione Liguria, tramite locandine esplicative a bordo dei mezzi e alle fermate, sul sito internet welcome.tpllinea.it e contattando TPL Linea al numero verde 800 808 712 o all’indirizzo email liguriago.sv@tpllinea.it.