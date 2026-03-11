Torna operativo l’ufficio postale di Vado Ligure

Vado Ligure. Nuovamente operativa la sede dell’ufficio postale di Vado Ligure, dopo gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, e postazioni ergonomiche. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, presso la sede sono disponibili a sportello anche i servizi INPS e i servizi anagrafici. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per sé stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR. Ogni certificato ha una validità di tre mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il QR code che ne garantisce l’autenticità. I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello.

L’ufficio postale di Vado Ligure, in via Cadorna 21, è aperto al pubblico come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, ed il sabato fino alle 12.35.

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 5680 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine dell’anno saranno complessivamente 7000 i nuovi uffici Polis. Al momento la provincia di Savona è all’80% del piano di realizzazione.