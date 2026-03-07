Teatro e solidarietà al Teatro Chebello di Cairo: raccolti 2.200 euro per la Lions Clubs International Foundation

Cairo Montenotte. Si è svolto con grande partecipazione di pubblico, presso il Teatro Comunale Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte, lo spettacolo teatrale “Chicago 1917 – Una visione di futuro”.

La serata ha unito cultura e solidarietà, permettendo di raccogliere la somma di 2.200 euro devoluta alla Lions Clubs International Foundation. La Fondazione, tra le numerose iniziative sostenute sul territorio, ha contribuito anche all’acquisto dell’ecografo donato la scorsa estate all’ospedale di Cairo Montenotte.

Lo spettacolo, dedicato alla storia della nascita del Lions Clubs International e alla figura del fondatore Melvin Jones, ha saputo coinvolgere ed emozionare il pubblico.

Grande apprezzamento per la Compagnia degli Artisti di Asti, protagonista della serata, che con la qualità della rappresentazione ha conquistato il pubblico fino a ricevere una calorosa standing ovation finale.

Un’iniziativa che dimostra ancora una volta come cultura, impegno e volontariato possano trasformarsi in un aiuto concreto per la comunità.