Tamponamento in A10, un ferito: disagi alla viabilità

Agg. 16.42. Si segnalano ancora 2km di coda tra Savona e Spotorno. La situazione sta tornando regolarmente alla normalità. Fine degli aggiornamenti

Spotorno. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla A10, all’interno della galleria Fornaci, nel tratto tra Savona e Spotorno.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15.00, si è verificato un tamponamento tra un’auto ed un furgone, per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi è stato il conducente della vettura.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Noli, il 118 e i vigili del fuoco: la persona ferita, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata medicata sul posto. Praticamente illeso il guidatore del furgone.

A seguito del sinistro autostradale non sono mancate ripercussioni alla viabilità, in una tratta già interessata dai cantieri: al momento si segnala una coda di 2 km tra Savona e Spotorno e una coda di 7 km tra Feglino e Savona.