Tamponamento in A10 tra Finale e Orco Feglino, un ferito: disagi al traffico

Finale Ligure. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Finale Ligure e Orco Feglino, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14.00, si è verificato un tamponamento tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca finalese, del 118 e dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio nell’impatto tra le due vetture è stato uno degli occupanti, un 60enne.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona: non ha riportato traumi o ferite significative e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Praticamente illeso, invece, il conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro autostradale.

Inevitabili le ripercussioni alla viabilità per consentire l’azione dei soccorritori, in una tratta già interessata dai cantieri di manutenzione: al momento code tra Finale e Spotorno, con lunghi tempi di percorrenza.