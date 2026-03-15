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Attenzione

Stella, massi sulla carreggiata: chiusa momentaneamente la Sp2 nei pressi della cartiera

Piccolo movimento franoso. Subito sul posto la Protezione Civile e i vigili del fuoco

Generico marzo 2026

Stella. Maltempo e problemi. A Stella, la strada Sp2 è momentaneamente chiusa al traffico veicolare per via della presenza di massi che si sono staccati dalla parete e sono finiti in strada, occupando parzialmente la carreggiata. È successo nei pressi della cartiera in seguito a un piccolo movimento franoso.

Immediato l’intervento della Protezione civile impegnata sul territorio da ore in diversi interventi. Con i volontari, anche i vigili del fuoco.

Al momento, per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza, la viabilità è interrotta.

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