Stella, massi sulla carreggiata: chiusa momentaneamente la Sp2 nei pressi della cartiera

Stella. Maltempo e problemi. A Stella, la strada Sp2 è momentaneamente chiusa al traffico veicolare per via della presenza di massi che si sono staccati dalla parete e sono finiti in strada, occupando parzialmente la carreggiata. È successo nei pressi della cartiera in seguito a un piccolo movimento franoso.

Immediato l’intervento della Protezione civile impegnata sul territorio da ore in diversi interventi. Con i volontari, anche i vigili del fuoco.

Al momento, per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza, la viabilità è interrotta.