Savona, Regione conferma il suo sì per il restyling del Bacigalupo. L’assessore Ferro: “E’ tempo di restituire lo stadio alla città”

Savona. “La Regione Liguria conferma il proprio impegno per quanto riguarda il restyling dello stadio Bacigalupo. Sono anni che sto dietro a questo progetto, attendevamo da diverso tempo che il Comune di Savona presentasse un progetto che è arrivato”. Con queste parole (a margine della sua visita savonese di oggi, 2 marzo) l’assessore allo sport della Regione e vicepresidente, Simona Ferro, ha confermato l’impegno da parte della Liguria per portare avanti il nuovo Bacigalupo.

“Direi dunque che ci siamo e provvederò ad inserire il progetto nella programmazione del Fondo Strategico Regionale – aggiunge Simona Ferro – speriamo dunque che venga presto riconsegnato l’impianto al Savona Calcio. Confido nel fatto che anche che tutti i cittadini possano presto usufruire di un grande presidio sportivo come quello del Bacigalupo, ovviamente rinnovato e riqualificato”.

Dunque Regione Liguria conferma nuovamente il suo sì, ma anche il Comune di Savona ha presentato il progetto nei tempi prestabiliti (il bando scadeva il 31 ottobre 2025): “Il progetto esecutivo è stato presentato, abbiamo fatto il nostro dovere – spiega l’assessore allo sport del Comune, Francesco Rossello – la Regione ci ha chiesto delle ulteriori spiegazioni tecniche che noi stiamo provvedendo a dare ma è tutto ok. La nostra parte è stata fatta, ora attendiamo la delibera da parte della Regione”.

Il progetto (diviso in 4 lotti) prevede il campo in sintetico, ristrutturazione della gradinata lato via Cadorna per 2mila spettatori, fruibilità di bar, spogliatoi e uffici, rifacimento degli impianti e delle torri faro. La spesa totale è di 4,5 milioni di euro (il Comune copre il 30%, per il 70% contribuirà la Regione). Il Comune aveva dichiarato la volontà di aprire il cantiere nell’autunno e riaprire lo stadio per la stagione 27/28.

Dalla prima fase sarà tolto il lotto 3, che verrà però realizzato in un secondo momento, che prevede la demolizione della curva nord e interventi di risanamento conservativo, finitura e impermeabilizzazione delle tribune (1,3 milioni).

Ora non resta che attendere, presumibilmente fino alla primavera inoltrata, che la Regione deliberi ufficialmente il progetto, poi si passerà ad effettuare le gare d’appalto per l’affidamento dei lavori.