Spotorno, uomo colto da malore: trasportato con l’elicottero al Santa Corona

Spotorno. Attimi di paura per un uomo colto da un malore improvviso mentre era impegnato in una escursione sulle alture tra Bergeggi e Spotorno.

L’episodio si è verificato intorno alle 13.00 di oggi, sul monte Mao.

Immediato è scattato l’allarme a seguito della perdita di conoscenza dell’escursionista: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca, i tecnici del Soccorso Alpino e Vigili del fuoco.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari e dei soccorritori, l’uomo si è progressivamente ripreso.

Tuttavia, considerata la zona dell’entroterra particolarmente impervia, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo: quindi, è stata preparata la zona per l’atterraggio dell’elicottero e permettere il relativo recupero del ferito per il successivo trasporto all’ospedale Santa Corona.

Stando a quanto appreso, non sarebbe in gravi condizioni.