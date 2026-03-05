Settimana mondiale del glaucoma, a Savona visite gratuite per la prevenzione

Savona. In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, in programma dall’8 al 15 marzo a Savona sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti per la prevenzione di una delle patologie oculari più diffuse e spesso silenziose.

Giovedì 12 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, presso la sede della sezione di Savona dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, in via Ratti 1/2, verranno effettuate visite gratuite finalizzate alla prevenzione del glaucoma.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione di diverse realtà impegnate nella tutela della salute visiva, tra cui l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, IAPB Italia (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità), l’Associazione Italiana Lions per il Diabete e lo Sponton Lions di Bergeggi Vezzi Portio, oltre all’ANPIG.

L’obiettivo della giornata è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del glaucoma, una malattia degli occhi che, se non individuata e trattata tempestivamente, può portare a danni permanenti alla vista.

Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare la sezione savonese dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti al numero di telefono 019 811645 oppure scrivere all’indirizzo email uicsv@uici.it