Albissole tanto cuore: Sestrese ripresa con Cuka, finisce 1-1 al Piccardo

Borzoli. È un punto molto pesante quello conquistato dell’Albissole sul campo della Sestrese. I verdestellati hanno avuto tante occasioni prima del gol di Traverso all’56’ ma anche dopo per un raddoppio che avrebbe chiuso la partita. I ceramisti però non hanno mollato psicologicamente e all’84’ sono riusciti a trovare il pareggio con Cuka. In più all’89’ è Galatolo a sbagliare una clamorosa occasione per il nuovo vantaggio, praticamente a porta sguarnita, aprendo troppo il piattone. Ma è stata tanta la forza di volontà degli albissolesi per portare via punti dal “Piccardo”. Oggi c’erano assenze pesanti come quelle di Vierci, Basso e Favorito.

Un risultato che mantiene l’imbattibilità e dà ulteriore fiducia per continuare il cammino. La Praese oggi ha vinto 6-1 contro il Finale e ora si trova a -2, ma i ceramisti hanno una partita in più da giocare e vincendola potrebbero tenere distanti i genovesi di 5 punti.

La cronaca

SESTRESE-ALBISSOLE 1-1 (56′ Traverso; 84′ Cuka) (Savona-Legino 2-2, clicca qui per la cronaca)

Finisce qui! 1-1 tra Sestrese e Albissole. La Praese ha vinto 6-1 contro il Finale.

90′ Forcing Sestrese, l’Albissole deve tenere duro: questo pareggio varrebbe quasi quanto una vittoria.

89′ Si divora un gol già fatto Galatolo! Servito in area, da solo, apre troppo il piattone e con solo il portiere davanti, preso in contropiede. Sciupata una clamorosa occasione.

87′ Fuori Dotto, dentro Zanoli nella Sestrese.

85′ Dentro Damonte, fuori Macagno: l’ultimo cambio di Cattardico.

84′ Pareggio Albissole! Cuka! Mischia in area, deviazione vincente e fortunata per il numero 20 che deposita in rete e fa impazzire il pubblico ceramista. È 1-1!

83′ Colpo di testa potentissimo di Baffi che finisce fuori di poco: era l’occasione per il raddoppio. Cambia Albissole: fuori De Cerchi, dentro D’Aliesio.

77′ Fuori Trevisano per infortunio, entra Baffi.

74′ Da pochi passi Diana non riesce a indirizzare in porta il suo colpo di testa, il portiere era dall’altra parte. Serve un guizzo in questi minuti finali.

70′ Ultimi venti minuti di gioco. La partita è spezzettata, l’Albissole ha bisogno di una chance da sfruttare per riprendere la parità. Sestrese molto combattiva. Ammonito per proteste Repetti che poco dopo esce dal campo, al suo posto Valmato fa entrare Bruzzone. Cambia anche Albissole: fuori Moscatelli, dentro Ghigliazza. La Praese, intanto, sta vincendo 4-1 contro il Finale.

64′ Ammonito per proteste mister Valmati perché voleva fosse fischiato un fallo per un invervento duro su Scalzi S, ma per l’arbitro è stato intervento regolare. Ci avviamo verso l’ultima parte di gara.

63′ Cambia anche Cattardico: dentro Cuka, fuori Minuto. Prova ad alzare i suoi il tecnico ceramista.

61′ Fuori Moretti, dentro Galatolo nella Sestrese.

59′ Macagno spara alto una punizione dal limite conquistata. Momento della partita difficile psicologicamente per la squadra di Cattardico dal quale dovrà essere brava ad uscirne. Il tempo c’è.

56′ Gol della Sestrese! Traverso deposita in rete di testa il bel cross di Scalzi S. Stavolta è tutto buono, 1-0 verdestallato.

52′ Altra chance Sestrese! Agostini si invola sulla sinistra, entra in area e calcia: pallone alto da buona posizione, altra occasione sciupata dai ragazzi di Valmati.

51′ Inizia all’attacco la Sestrese ma i ceramisti continuano a tenere ordine, per poi pressare in attesa di un errore avversario.

49′ Sostituzione per l’Albissole: fuori Amenduni, dentro Invernizzi.

Si riparte!

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gara: Sestrese e Albissole vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

43′ Intervento in scivolata provvidenziale su Macagno, fermato alla conclusione in corsa in area da Andreoni: poteva nascere un’occasione importantissima per trovare il vantaggio.

40′ Tiro di Moretti da fuori, pallone che va fuori di pochissimo.

36′ Colpo di testa su corner impreciso di Barisone. Manca ancora la reale occasionissima da gol per i ceramisti, che stanno cercando di mantenere ordine a livello difensivo dopo gli ultimi sussulti.

35′ Gol di testa di Repetto ma, ancora una volta, si alza la bandierina: rete annullata al numero 7 verdestallato, si resta sullo 0-0.

34′ Girata in area di Repetto parata da Pastorino. Torna a spingere la Sestrese.

32′ Macagno tira di controbalzo dentro l’area: pallone che esce non di molto.

30′ Traverso deposita in rete dopo la ribattuta sulla punizione di Repetto, ma il numero 9 era in posizione irregolare: bandierina alzata.

26′ Si è leggermente abbassato il ritmo della partita, il che può favore l’Albissole per dare continuità nel possesso quando è possibile rimanendo corti e ordinati. Il pericolo con la Sestrese però è sempre dietro l’angolo.

21′ Ancora una volta attento Chiarlone nel duello con Repetto a sporcargli il pallone. Buono l’inizio del centrale ceramista e in generale della difesa.

20′ Galletti smanaccia in corner la punizione di Macagno. Si va vedere in avanti l’Albissole.

17′ Occasione clamorosa per la Sestrese! Repetto viene servito splendidamente da un pallone lanciato sulla fascia sinistra, arriva a tu per tu con Pastorino superando la difesa e calcia: il pallone si alza all’ultimo istante e esce dallo specchio! Che brivido per il ceramisti.

16′ Tentativo da fuori di Macagno che si spegne sul fondo.

13′ L’Albissole prova ora a gestire il possesso per “raffreddare” la Sestrese, partita molto forte.

9′ Traversa della Sestrese! Repetto fa partire un missile da fuori area che colpisce la traversa e rimbalza all’interno dell’area di rigore: l’Albissole poi si salva perché la ribattuta a rete non è stata precisa. Brivido per la squadra di Cattardico.

7′ Su un cross dalla destra è bravo Chiarlone a sporcare il pallone di testa e toglierlo dalla disponibilità di Traverso.

5′ Tiene il campo con ordine l’Albissole, la Sestrese prova ad iniziare consolidando il primo possesso in attesa di trovare varchi.

Nota tattica: 4-4-2 per i ceramisti con Macagno insieme a Diana a guidare l’attacco. Come detto precedentemente, assente Vierci. Cattardico prova a fare di necessità virtù anche per le assenze pesanti di Favorito e Basso. Una sorta di 4-3-3, invece, il modulo interpretato dagli uomini di Valmati.

2′ Tentativo verdestallato murato da Chiarlone, poi da fuori ci prova Moretti: traiettoria imprecisa, rimessa dal fondo.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni:

Sestrese: 1 Galletti, 2 Maresca, 3 Agostini, 4 Dotto, 5 Ansaldo, 6 Andreoni, 7 Repetto, 8 Trevisano, 9 Traverso, 10 Moretti, 11 Scalzi S. A disposizione: 12 Rairone, 13 Damonte, 14 Galatolo, 15 Zanoli, 16 Baffi, 17 Lunardi, 18 Scalzi F, 19 Cafarotti, 20 Bruzzone. Allenatore: Valmati.

Albissole: 1 Pastorino, 2 Minuto, 3 De Cerchi, 4 Chiarlone, 5 Apicella, 6 Amenduni, 7 Barisone, 8 Dorno, 9 Diana, 10 Macagno, 11 Moscatelli. A disposizione: 12 Negro, 13 Zunino, 14 Damonte, 15 Porta, 16 Invernizzi, 17 D’Aliesio, 18 Ismailgeci, 19 Ghigliazza, 20 Cuka. Allenatore: Cattardico.

Terna genovese con Verdoia come arbitro centrale.

Borzoli. L’Albissole è pronta per un altro appuntamento importante nella corsa all’Eccellenza. La squadra di Cattardico è ospite della Sestrese, terza di serie che ha voglia di riscattare la sconfitta per 3-2 dell’andata. Con questa giornata il campionato potrebbe avere importantissimi segnali. La vittoria al Piccardo e la sconfitta della Praese contro il lanciatissimo Finale porterebbero i ceramisti a +7 rispetto alla Praese con una partita in meno giocata (+10 potenziale). Lo scenario più negativo sarebbe con i risultati opposti che consentirebbero alla Praese di salire a -1 (possibile -4). Ma ora l’attenzione è tutta sul campo. Si segnalano le assenze di Basso, Vierci e Favorito negli albissolesi.