Serie D, il Varese si impone di misura contro il Vado: sospiro di sollievo per la sconfitta del Ligorna

Varese. Termina con la vittoria del Varese il big match odierno di Serie D contro il Vado. Con il senno di poi, un gran set point sprecato dalla squadra di Sesia visto il risultato del Ligorna, sconfitto in casa dal Gozzano, che permette però di rimanere ad una sola distanza dalla vetta della classifica.

Occasioni da una parte all’altra, a spuntarla è la squadra di Ciceri con l’euro gol di Tentoni su calcio di punizione. Prima di quello solamente un’occasione pericolosa per parte concreta ed un paio di soluzioni interessanti a testa. Palo di Palesi e gol sfiorato da Arras prima e Alfiero poi proprio al rientro in campo, nella prima frazioni un paio di conclusioni timide che lasciano il tempo che trovano senza impensierire Bellocci e Tieri.

Varesini che si mantengono a -1 dalla zona playoff, il Vado ci prova in tutti i modi sul finale ma non basta. Mantenuto il secondo posto in classifica e Ligorna che, rovesciando la medaglia, si rammarica per l’occasione di incrementare a +4. Una battaglia infinita sul tetto del campionato che vuole far rimanere gli addetti ai lavori incollati domenica dopo domenica, ma il rammarico è l’emozione cardine di questo fine settimana in Serie D.

Ora l’attesa è tutto per lo scontro diretto al Chittolina tra vadesi e genovesi dopo la sosta: domenica 15 marzo un appuntamento importantissimo all’interno della corsa alla Serie C.

La cronaca

VARESE (65′ Tentoni) 1 – 0 VADO

95′ Si scaldano molto gli animi, espulso un componente dello staff di Sesia. Punizione per il Vado, Bondioli sulla battuta per l’ultima palla del match. Non succede nulla, finisce qua! Vado e Ligorna rimangono come ad inizio partita in classifica, un po’ di sfortuna sotto questo punto di vista per la formazione di Sesia.

94′ Ammonito Raffini e animi che si scaldano a centrocampo, battuta per il Varese lunghissima verso l’area della squadra di Sesia.

92′ Punizione a centrocampo per il Vado, Alluci dentro e pallone rimpallato, segue il fallo a centrocampo a favore del Varese.

90′ Concessi 5 minuti di recupero, cambio Varese: fuori Palese per Pliscovaz. Intanto segna il Gozzano! Non cambierebbero le situazioni in vetta alla classifica, con il Vado sempre secondo ad una distanza.

89′ Cross dentro per il Vado, Alfiero non ci arriva per un passo a pochi metri dalla porta.

87′ Altra grande occasione per il Vado con Gulinelli, ancora Taina! Angolo per i rossoblù, colpo di testa che rimane lì, recupera Gulinelli che mette a rimorchio e di testa Alfiero spedisce fuori.

85′ Vado ad un passo dal pareggio! Conclusione forte deviata da Taina, sarà rimessa per il Vado.

82′ Conclusione dentro l’area per Vita che spara alle stelle, ci prova in tutti i modi il Vado per riprendere la partita, ma ogni occasione non ha successo. Altro cambio, dentro Abonckelet per Ciccone.

79′ Segue una sostituzione per Sesia: fuori Rosa per fare spazio a Sacco.

78′ Doppio cambio per il Varese: fuori Marangon e Tentoni per Sovogui e Agnelli.

75′ Altra occasione per il Varese, vicina al 2-0 con Tentoni di testa! Poi un’altra occasione con Malinverno, giocando così il risultato finale potrebbe già essere definito.

68′ Reazione Vado che ci prova in avanti senza successo, conclusione a lato di poco. Perdere contro il Varese vorrebbe dire avere un piede mezzo fuori dalla lotta per il campionato in base al risultato del Ligorna che ora si trova ancora in una situazione di pareggio per 0-0.

65′ Un minuto di gioco e ammonizione per l’appena entrato Alluci, necessario per neutralizzare la ripartenza del Varese sul disimpegno sbagliato della squadra di Sesia. Punizione per i padroni di casa con Palesi sul pallone, però parte Tentoni! Ma che gol ha fatto Tentoni! Una gran botta da almeno 30 metri, Bellocci vede all’ultimo la sfera e prova a metterci i guanti, ma non riesce a capire bene la traiettoria. La maledetta di Tentoni ha portato in vantaggio i suoi.

63′ Doppo cambio per mister Sesia: Raffini per Arras, Alluci per De Rinaldis.

60′ Altra occasione per il Varese, Lupinacci sventa l’occasione sul finale togliendo letteralmente la sfera dai piedi al giocatore avversario.

59′ Punizione per il Varese, parte ancora Palesi che prova a calciare dritto per dritto con il pallone a scendere. Bellocci battezza fuori, rimessa dal fondo.

55′ Corner per il Vado, De Rinaldis sulla battuta. Rimpallo dentro il cuore dell’area, Arras ribadisce filtrante ma non trova nessun compagno, palla in rimessa dal fondo.

48′ Varese a millimetri dal vantaggio, palo clamoroso di Palesi, Malinverno poi non riesce a calciare ciccando il pallone! Da poche a tante emozioni all’Ossola di Varese, entrambe le squadre potevano essere tranquillamente sopra nel risultato.

45′ Si riprende, iniziano e gli ospiti e subito primo grande squillo per Arras! Pallone nel cuore dell’area e conclusione a botta sicura, pallone sporcato e sfera fuori dai pali. Corner, Ciccone dentro, tocca forse Bondioli e la botta violenta con Alfiero! Pallone che sembrava dentro! Due grandi occasioni in avvio per la squadra di Sesia.

Secondo tempo

46′ Termina qua il primo tempo, poche emozioni in questa prima frazione di gioco.

45′ Un minuto di recupero supplementare concesso dal direttore di gara.

44′ Altro sviluppo sul lato mancino per il Vado, pallone dentro l’area di Arras a cercare Alfiero, ci arriva prima un difensore varesino che spezza l’azione.

38′ Ciccone recupera palla e serve De Rinaldis sull’out di destra. Cross dentro, rimbalza fuori il difensore di casa che sventa una pericolosa azione ben manovrata dai liguri.

34′ Occasione su cross per il Varese, calcio d’angolo. Stessa soluzione di poco fa sugli sviluppi del corner, Cogliati spezza fuori dall’area e Palesi prova da grande distanza, pallone alto sulla traversa. Sono già diverse le soluzioni provate dalla squadra di casa sugli sviluppi di cross.

33′ Problema alla spalla per Arras che esce momentaneamente dal campo. Brutto colpo a centrocampo, sembra però pronto per il suo rientro nel rettangolo di gioco.

30′ Gara bloccata e combattuta a centrocampo, nessuna occasione da ravvisare se non un paio di occasioni non capitalizzate.

24′ Punizione Varese, fin qua in crescita minuto dopo minuto. Cross dentro, pallone rimpallato ne approfitta Palesi che mette giù e calcia, pallone a lato di centimetri.

22′ Rischia tutto il Vado! Malinteso tra Bondioli e Bellocci, il classico “prendi tu, no prendo io”, ne approfitta Cogliati che si trova praticamente da solo a porta vuota. Pallone che si allunga e non troppo preciso però per il giocatore di casa, Bondioli può recuperare e depositare lontano dall’area.

20′ Punizione Varese, altro pallone spiovente questa volta nel cuore dell’area. Colpisce Barzotti, esce con sicurezza Bellocci che blocca.

15′ Scatta anche l’ammonizione per Malinverno, nel 3-5-2 messo in campo da Ciceri, l’out di sinistra è ora “compromesso” sul taccuino del direttore di gara. Punizione Vado che termina in rimessa per il Varese.

14′ Altra occasione Varese. Spiovente al limite e sponda di Barzotti per Tentoni che indisturbato calcia a giro. Sporca Bondioli, palla recuperata dalla formazione ligure.

10′ Primo squillo importante del Varese, Cogliati servito sul filo del fuorigioco scatta sulla fascia e mette dentro. Pallone rimpallato e corner, pallone dentro e forse un tocco con la mano. Tierno apre le braccia, non c’è stato nessun contatto. Altro angolo, palla dentro e colpo di testa ancora rimpallato, seguono una serie di piccole occasioni per il Varese tutte neutralizzate.

8′ Scatta la prima ammonizione della gara. Marangon, che ha già speso diversi falli fin qua, è stato fermato questa volta con il giallo da Tierno per dare un fermo al suo eccesso di veemenza.

6′ Punizione di Ciccone, calcio da fermo conquistato da Alfiero. Dai 30 metri, cerca la porta ma il pallone sbatte sulla barriera.

4′ Il Vado cerca di sbloccare subito la sfida, pallone dentro per Alfiero che si gira a fatica e prova a calciare spalle alla porta. Palla a lato di pochissimo.

1′ Si inizia! Cerca subito lungo Barzotti il compagno sul calcio d’inizio, squadra di casa che esce sulla fascia mancina ma commette fallo. Riparte Lupinacci, Rosa aspetta il compagno ma serve il compagno per il cross. Lupinacci in rinvio dal fondo.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Vado: 22 Bellocci, 4 Bondioli, 5 Saltarelli, 7 Arras, 10 Ciccone, 14 Gulinelli, 17 Lazzarini, 20 De Rinaldis, 24 Lupinacci, 32 Alfiero, 97 Rosa. A disposizione: 12 Gattuso, 6 Pisanu, 9 Raffini, 11 Vita, 18 Abonckelet, 27 Cecchinato, 33 Sacco, 77 Bonotto, 88 Alluci. Allenatore: Sesia.

Varese: 1 Taina, 2 Marangon, 3 Berbenni, 4 Malinverno, 5 Costante, 6 Bruzzone, 7 Palesi, 8 De Ponti, 9 Barzotti, 10 Tentoni, 11 Cogliati. A disposizione: 12 Bugli, 13 Romero, 14 Sovogui, 15 Agnelli, 16 Fabris, 17 Bertoni, 18 Guerini, 19 Qeros, 20 Pliscovaz. Allenatore: Ciceri.

Arbitro dell’incontro il signor Bruno Tierno di Sala Consilina, coadiuvato da Piergiacomo Palermo di Bari e Andrea Mongelli di Chieti.

Varese. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il big match odierno di Serie D tra Varese e Vado. Unico risultato utile per entrambe le squadre è la vittoria, per tutte e due i tre punti sono oro per continuare a sperare la prima nei playoff e la seconda per la vetta della classifica.

Ligorna impegnata in casa contro il Gozzano, squadra risultata più volte ostica con le big del campionato, la squadra di Sesia ha un test importante oggi in casa dei varesini, che hanno perso per 1 – 3 proprio settimana scorsa contro la testa della classifica genovese.