Serie D, Vado-Ligorna LIVE: il big match vale un pezzo di Serie C

Vado 0 – Ligorna 0

45′ Si chiude senza recupero il primo tempo. Ligorna più manovriero nella prima mezzora. In un paio di occasioni, i genovesi si sono resi pericolosi ma in posizione di fuorigioco. Un’occasione grande per parte: il tiro da fuori di Vuthaj che ha colpito il palo e la conclusione ravvicinata di Abonckelet su cross dal fondo di Ciccone.

42′ Tiana tampona Cecchinato al limite dell’area. Punizione interessante per il Vado. La punizione di Ciccone però si infrange contro la barriera.

40′ Contropiede gestito mala dal Vado con Alfiero che allarga per Stampi il quale è impreciso nel servire Ciccone in sovrapposizione.

32′ Vado a un passo dal goal! Strepitoso Ciccone che si allunga la palla sul lato destro dell’area e quando il pallone tocca la linea crossa per Abonckelet che colpisce all’altezza del primo palo. Provvidenziale Rodriguez che para la conclusione ravvicinata.

30′ Carlini anticipa Stampi e rilancia l’azione offensiva. Palla a Busto che ci prova dal limite. Conclusione sporcata dai difensori vadesi.

28′ Squillo del Vado. Pisano pressa alto Miccoli e fa suo il pallone. Alfiero mira all’incrocio ma tira alto.

27′ Il Vado gioca col fuoco: Miccoli scodella per Vuthaj che brucia i difensori e deposita in rete vanificando l’uscita di Bellocci. Gran goal, ma poco prima il guardalinee aveva alzato la bandierina. Fuorigioco di poco.

25′ Il Ligorna con due passaggi, Scannapieco che porta palla e allarga e Dellepiane che crossa, mette Vuthaj davanti alla porta. Fa buona guardia Bondioli. L’attaccante era comunque in posizione di fuorigioco.

24′ Batti e ribatti in area Vado. Alla fine Dellepiane riesce a girare verso la porta ma senza imprimere forza. Palla comoda per Bellocci.

23′ Gulinelli calcia direttamente sul fondo una punizione da prima del cerchio di centrocampo. Poche idee per il Vado in questo primo scampolo di gara. Meglio il Ligorna in fase di proposta. Come di consueto, i genovesi lavorano molto sugli esterni.

22′ Prime scaramucce tra Alfiero e Scannapieco.

19′ Avvio impacciato del Vado. Lo si vede in questo momento quando Saltarelli porta palla, mette piede dentro l’area e appoggia per Abonckelet. Il centrocampista non se la sente di tirare e allarga per Stampi consentendo alla difesa di chiudersi.

17′ Fallo di Cecchinato, ammonito. Punizione dalla trequarti per il Ligorna. La batte Pastore, pallone insidioso ma finisce sul fondo.

16′ Palo del Ligorna! Il Vado pasticcia in impostazione. Vutahj controlla al limite e calcia verso il palo più lontano a giro. Il pallone colpisce il legno a Bellocci battuto.

Nel Ligorna pesa l’assenza di Sabbione al centro della difesa. Insieme a capitan Scannapieco, c’è Costantino. Modulo 4-2-3-1 di base per la squadra di Pastorino.

15′ Palla verticale del Ligorna per Vuthaj, in fuorigioco. Uscita di testa di Bellocci fuori area.

11′ Carlini conquista un corner per il Ligorna. Nulla di fatto. Poi Bellocci serve Saltarelli rasoterra nei pressi dell’area ma Vuthaj pressa alto. Il Vado riesce a liberare. Sul ribaltamento di fronte, Ciccone porta palla ma non si intende con gli attaccanti. Il passaggio viene intercettato dalla difesa.

5′ Occasione Ligorna! Crossa dalla sinistra. Pastore fallisce clamorosamente di testa davanti alla porta. C’era comunque una posizione di fuorigioco.

Modulo 3-5-2- per il Vado. Gulinelli-Bondioli-Saltarelli in difesa. I quinti sono Stampi e Cecchinato. Ai lati del play Pisanu ci sono Ciccone e Abonckelet. Tandem offensivo composto da Raffini e Alfiero.

1′ Si parte. Vado incaricato del calcio di inizio. Maglia gialla per gli ospiti.

Tutto pronto per il big match del Girone A della Serie D. Il Ligorna è primo in classifica con 59 punti. Il Vado insegue a 58. Dietro di loro il vuoto. L’impressione è che dall’esito di questa gara possa dipendere il destino di questo campionato.

Primo tempo

Vado: 22 Bellocci, 4 Bondioli, 5 Saltarelli, 6 Pisanu, 9 Raffini, 10 Ciccone, 14 Gulinelli, 18 Abonckelet, 27 Cecchinato, 32 Alfiero, 70 Stampi. A disposizione: 1 Gattuso, 11 Vita, 17 Lazzarini, 20 De Rinaldis, 33 Sacco, 77 Bonotto, 88 Alluci, 97 Rosa, 99 Giacchino. Allenatore: Marco Sesia.

Ligorna: 1 Rodriguez, 2 Dellepiane, 3 Carlini, 4 Miccoli, 6 Scannapieco, 7 Pastore, 10 Busto, 19 Piredda, 23 Costantino, 30 Tiana, 99 Vuthaj. A disposizione: 22 Corci, 8 Vassallo, 9 Rosa, 14 Vernetti, 24 Vitali, 25 Lurani, 28 Tarducci, 47 Pallavicini, 51 Masi. Allenatore: Matteo Pastorino (oggi squalificato, in panchina Stefano Conti).

Arbitro: Davide Ammannati (Firenze), Assistente 1: Abibakr Darwish (Milano), Assistente 2: Angelo Calce (Cassino)

Anteprima. La partita più importante del Girone A di Serie D. Sono le due squadre più attrezzate della categoria e una di queste andrà in Serie C. E i valori lo testimoniano: secondo quanto stimato su Transfermarkt, le rose di Vado e Ligorna valgono rispettivamente 2,20 e 1,85 milioni di euro. Cifre molto importanti che, messe insieme ai valori sportivi e al lavoro sul campo, hanno creato questa avvincente corsa al professionismo. Qui il percorso delle due squadre.