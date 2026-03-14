Serie D, vigilia di Vado-Ligorna: due protagoniste con differenze sottilissime a contendersi la C

Vado Ligure. Domani sarà Vado-Ligorna, la partita più importante del Girone A di Serie D. Sono le due squadre più attrezzate della categoria e una di queste andrà in Serie C. E i valori lo testimoniano: secondo quanto stimato su Transfermarkt, le rose di Vado e Ligorna valgono rispettivamente 2,20 e 1,85 milioni di euro. Cifre molto importanti che, messe insieme ai valori sportivi e al lavoro sul campo, hanno creato questa avvincente corsa al professionismo.

E tanto passerà dal “Chittolina”, sia in termini di classifica sia (e soprattutto) per spinta mentale in vista del finale di stagione. Se i vadesi vinceranno torneranno in testa, altrimenti ci sarà un allungo a +4 dei genovesi che può diventare particolarmente significativo. Ma snoccioliamo alcuni dati sulle squadre di Sesia e Pastorino…

Vado

I rossoblù hanno un totale di 58 punti realizzati, formati da 18 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Tra le mura amiche i punti realizzati sono 31 (parimenti al Ligorna), mentre in trasferta i restanti 27. Il Vado ha il secondo miglior attacco del campionato con 48 gol segnati. I due migliori marcatori della rosa, Arras (12) e Raffini (11), Dietro ci sono Ciccone (9 reti da centrocampista) e Alfiero (7). I vadesi poi eccellono in difesa con sole 18 reti subite, la migliore del girone. Differenza reti totale: 30.

Ligorna

Un punto in più rispetto al Vado con lo stesso numero di vittorie ma un pareggio in più (5) e una sconfitta in meno (3). A pari merito per punti casalinghi, come detto, ma avanti di un punto e seconda squadra più forte in trasferta (28 totali). Se i rossoblù sono il secondo miglior attacco e la prima miglior difesa, il Ligorna è il primo miglior attacco (50 gol fatti, migliori marcatori Pastore e Vuthaj con 10 e 8 gol) e la seconda miglior difesa (21 gol subiti). Differenza reti: 29.

Le sconfitte

Vado: Ligorna (1-0), Gozzano (1-2) , Sanremese (3-0), Varese (1-0)

Ligorna: Gozzano (3-0), Imperia (0-2), Gozzano (0-1)

Le prossime avversarie dopo questo turno

Vado: Valenzana (C), Gozzano (T), Chisola (C), Lavagnese (T), Cairese (C), NovaRomentin (T), Biellese (C)

Ligorna: Lavagnese (C), Valenzana (T), Cairese (C), Chisola (T). Biellese (C), Asti (T), NovaRomentin (C)

La terna arbitrale di Vado-Ligorna

Arbitro: Davide Ammannati (Firenze)

Assistente 1: Abibakr Darwish (Milano)

Assistente 2: Angelo Calce (Cassino)