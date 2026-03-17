Serie D, ufficiale: è finita tra il Celle Varazze e mister Mario Pisano

Finisce l’avventura di mister Mario Pisano sulla panchina del Celle Varazze. L’allenatore era arrivato nella scorsa stagione al posto di mister Valmati e aveva condotto le civette a una storica cavalcata culminata con la vittoria dell’Eccellenza e la conseguente promozione in Serie D.

La prima avventura in quarta serie per club e allenatore sembrava promettere una stagione perlomeno tranquilla. Filtrava infatti grande ottimismo dal ritiro in Val d’Aosta e la prima parte di campionato non faceva presagire al tracollo delle ultime giornate. Che ha portato la formazione rivierasca al penultimo posto in coabitazione con l’Asti. Ventotto i punti conquistati ma solo venticinque a referto per via della vittoria contro il Club Milano tramutata in sconfitta per aver schierato Scarfò che era squalificato.

Nelle prossime ore, salvo ribaltoni, dovrebbe arrivare l’annuncio di mister Riccardo Boschetto. L’allenatore piemontese si è fatto conoscere in Liguria per i suoi trascorsi alla Cairese, squadra che ha portato in Serie D tramite i playoff nazionali. Poi, all’inizio dello scorso anno, era stato esonerato.

Il comunicato del club

L’FBC Celle Varazze comunica di aver raggiunto nella giornata di ieri l’accordo di rescissione consensuale con l’allenatore Mario Pisano.

Ci teniamo a ringraziare calorosamente Mario per l’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione che ci ha portato alla storica vittoria del campionato di Eccellenza, e anche per il lavoro meno fortunato svolto nella stagione in corso. Con grosso rammarico da ambo le parti si è arrivati al raggiungimento di questo accordo precisando che stima e affetto reciproci rimangono assolutamente invariati.