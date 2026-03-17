Serie D, ufficiale: è finita tra il Celle Varazze e mister Mario Pisano

Finisce l’avventura di mister Mario Pisano sulla panchina del Celle Varazze. L’allenatore era arrivato nella scorsa stagione al posto di mister Valmati e aveva condotto le civette a una storica cavalcata culminata con la vittoria dell’Eccellenza e la conseguente promozione in Serie D.
La prima avventura in quarta serie per club e allenatore sembrava promettere una stagione perlomeno tranquilla. Filtrava infatti grande ottimismo dal ritiro in Val d’Aosta e la prima parte di campionato non faceva presagire al tracollo delle ultime giornate. Che ha portato la formazione rivierasca al penultimo posto in coabitazione con l’Asti. Ventotto i punti conquistati ma solo venticinque a referto per via della vittoria contro il Club Milano tramutata in sconfitta per aver schierato Scarfò che era squalificato.
Nelle prossime ore, salvo ribaltoni, dovrebbe arrivare l’annuncio di mister Riccardo Boschetto. L’allenatore piemontese si è fatto conoscere in Liguria per i suoi trascorsi alla Cairese, squadra che ha portato in Serie D tramite i playoff nazionali. Poi, all’inizio dello scorso anno, era stato esonerato.