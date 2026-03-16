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La situazione

Serie D, panchina Celle Varazze: salta Pisano? 

In mattinata diffuse voci sulla separazione post batosta a Biella. Intanto circola anche il nome di Riccardo Boschetto

Athletic Club Albaro vs Celle Varazze F.B.C.

Celle Ligure. Dopo la pesante sconfitta 6-1 a Biella, si sono diffuse molte voci in merito alla panchina del Celle Varazze. Sembrerebbe meno salda la posizione di Mario Pisano alla guida tecnica della squadra.

Voci, tuttavia, in attesa di essere confermate con la ripresa degli allenamenti fissata per domani. Seguiranno aggiornamenti, quindi, entro tale data verso una definizione in un senso o nell’altro.

Nell’arco della stagione la società ha mostrato molta fiducia nei confronti del tecnico andorese. Va capita la situazione odierna, con una classifica sempre più complicata che vede le Civette in piena zona retrocessione.

Intanto radiomercato dà forte il nome dell’ex Cairese Riccardo Boschetto come papabile successione in caso di separazione.

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