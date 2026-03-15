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Il commento

Serie D, il Vado pareggia con il Ligorna. Sesia: “Il vento ha condizionato il nostro primo tempo e propiziato il palo di Vuthaj”

"Nel girone di ritorno tutte partite sono più difficili, specialmente rispetto alle prime dieci di campionato"

Vado Ligure. Il Vado fa 0-0 nello scontro diretto contro il Ligorna in una partita molto equilibrata e con tante occasioni da una parte e dall’altra. L’ultima è la più clamorosa per i vadesi, con Alfiero che non riesce a spedire in porta il gol vittoria sul gong. Le due squadre rimangono ad un punto di distanza l’una dall’altra, con i genovesi in testa.

Mister Marco Sesia ha commentato la partita senza rimproverare nulla ai suoi, dichiarando invece che il vento sia stata una componente particolarmente condizionante.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Da dove arriveranno le insidie? Dalle squadre tranquille o in lotta per la salvezza? Beh, da tutte le formazioni perché tutti vogliono fare bella figura con il Vado. Sono tutte partite più difficili, specialmente rispetto alle prime dieci di campionato”.

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