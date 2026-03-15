Serie D, Girone A. Finisce 0 a 0 il big match tra il Ligorna e il Vado. I genovesi rimangono a +1 sui rossoblù a sette giornate dal termine. Un pareggio a reti bianche che non rende giustizia a una partita ricca di occasioni ambo i lati. Il pareggio è il risultato giusto per quanto visto in campo, ma i rossoblù possono mangiarsi le mani per un’occasione sprecata da Alfiero all’ultimo secondo. Sarebbe stato il colpo del sorpasso senza possibilità di appello almeno per una settimana. (Qui la cronaca).

Importante successo della Cairese. I gialloblù battono 2-0 il Derthona al Cesare Brin grazie a due goal nel secondo tempo. Al 75′, rete di Spatari e all’86’ arriva il sigillo di Jebbar. La squadra di Floris esce dalla zona playout e al momento sarebbe salva. Un risultato che inguaia il Derthona del mister ligure Pietro Buttu. Nel post partita, il club piemontese ha imposto il silenzio stampa. A Tortona è palpabile il malumore della piazza nei confronti di club ed allenatore. (Qui il resoconto della gara)

Prosegue il crollo del Celle Varazze, che scivola al penultimo posto insieme all’Asti. La retrocessione diretta è un rischio concreto per una squadra che pensava di poter disputare un torneo tranquillo. Le civette di Mario Pisano perdono 6-1 il posticipo sul campo della Biellese incassando tre goal nei primi 33 minuti di gioco.

Il Celle Varazze è sceso in campo con Albertoni, De Benedetti, Stanga, Balan, Donaggio, Gnecchi, Padovan, Giolfo, Limongelli, Firman, Miragliotta. A disposizione Marcone, Calcagno, Capra, Akkari, Szerdi, Scarfò, Insolito, Melani, Bertini.

Serie D Girone A (risultati)

Asti 0-1 Varese, Cairese 2-0 Derthona, Chisola 1-1 Saluzzo, Gozzano 1-2 Club Milano, NovaRomentin 2-3 Sanremese, Vado 0-0 Ligorna, Lavagnese 2-1 Imperia, Valenzana 1-0 Sestri Levante, Biellese 6-1 Celle Varazze.

Classifica Serie D Girone A

Ligorna 60, Vado 59, Chisola 48, Sestri Levante 57, Biellese 46, Varese 45, Saluzzo e Sanremese 38, Imperia e Valenzana 35, Cairese 32, Derthona 31, Gozzano 29, Lavagnese e Club Milano 26, Celle Varazze e Asti 25, NovaRomentin (-1) 20.

Serie D Girone A (28^ giornata)

Celle Varazze – Sanremese, Club Milano- Chisola, Derthona-Asti, Imperia-Biellese, Ligorna-Lavagnese, Saluzzo-NovaRomentin, Sestri Levante-Cairese, Vado-Valenzana, Varese-Gozzano.