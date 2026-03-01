Una domenica da “ciapa no”. Perdono sia Vado sia Ligorna. Una notizia bella grande visto che prima di oggi le due formazioni avevano messo insieme cinque sconfitte in cinquanta partite. Ciò significa che i genovesi si presenteranno il 15 marzo al Chittolina con un punto in più rispetto ai rossoblù. Una sconfitta 1-0, quella del Vado, che ha ora il sapore fastidiosissimo dell’occasione persa, visto che sarebbe bastato un punto contro un Varese in crisi per tornare, seppur in coabitazione, sul gradino più alto del podio.

Continua la drammatica discesa agli inferi del Celle Varazze. Fuori dal campo, dopo l’errore marchiano che aveva tolto i tre punti contro il Club Miliano (aveva giocato un calciatore squalificato), ora c’è la grana dei due anni di inibizione al direttore sportivo Barletta. Mentre in campo le cose stanno andando malissimo. Una squadra costruita senza badare troppo a spese che adesso si trova con soli due punti in più rispetto alla zona retrocessione diretta. Oggi una sconfitta 2-0 in casa contro la NovaRomentin a certificare il flop delle civette, giunte al terzo K.O. di fila.

La Cairese torna a fare punti dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Sanremese. Ma muove la classifica solo di un’unità a seguito del pareggio contro il Saluzzo. 1 a 1 firmato da Lovaglio per i piemontese e da Colletto per i valligiani, che hanno segnato a cinque minuti dalla fine. La squadra di Floris rimane sul confine tra la zona playout e la zona salvezza diretta.

Serie D Girone A (26^ giornata)

Sestri Levante 1 – 1 Lavagnese, Celle Varazze 0-2 NovaRomentin, Club Milano 1 – 3 Valenzana, Derthona 0-3 Biellese, Imperia 1-1 Chisola, Ligorna 0-1 Gozzano, Saluzzo 1-1 Cairese, Varese 1-0 Vado (la cronaca), Sanremese 0-1 Asti.

Serie D Girone A (la classifica)

Ligorna 59, Vado 58, Sestri Levante e Chisola 47, Biellese 43, Varese 42, Saluzzo 37, Sanremese e Imperia 35, Valenzana 32, Derthona 31, Gozzano e Cairese 29, Asti e Celle Varazze 25, Lavagnese e Club Milano 23, NovaRomentin (-1) 20.

Prossimo turno (15 marzo)

Asti-Varese, Biellese – Celle Varazze, Cairese – Derthona, Chisola – Saluzzo, Gozzano – Club Milano, Lavagnese – Imperia, NovaRomentin – Sanremese, Vado – Ligorna, Valenzana – Sestri Levante.