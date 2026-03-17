Celle Varazze, ufficiale: Boschetto è il nuovo allenatore

Celle Ligure. In caso di separazione con mister Pisano, per il Celle Varazze era praticamente tracciata l’opzione che portava a Riccardo Boschetto. Con il comunicato di saluti al tecnico andorese (clicca qui per il suo messaggio) di questa mattina, era solo questione di attendere un’ufficialità arrivata pochi istanti fa: è proprio lui il nuovo allenatore delle civette, che sta conducendo l’allenamento odierno.

Il comunicato: “Il Celle Varazze FBC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Riccardo Boschetto. Per il tecnico piemontese si tratta di un ritorno in Liguria, dopo i trascorsi alla Cairese. La società augura al mister buon lavoro”.

Un ritorno in Liguria per Boschetto, che con la Cairese era subentrato a Lepore nella stagione 2023/2024 conducendo la squadra gialloblù alla promozione in Serie D tramite playoff nazionali. Un traguardo che la squadra valbormidese non raggiungeva da 33 anni. Allenatore pragmatico e conoscitore della categoria, oltre con i gialloblù ha a curriculum esperienze con Asti, Saluzzo, Chisola e Pinerolo tra le altre. L’ultima il breve trascorso al Tuttocuio in questa stagione, terminato dopo un solo mese.

Attualmente il Celle Varazze si trova al penultimo posto con l’Asti, praticamente attaccato ai playout ma trovandosi nella zona rossa per differenza reti. Servirà un deciso cambio di passo e le civette ora si affidano al tecnico piemontese per provare a centrare l’obiettivo, che in corsa era riuscito a salvare Saluzzo (in Eccellenza) e Asti (in Serie D).

Avversarie del Celle Varazze di Boschetto

Sanremese (Casa), Asti (Trasferta), Derthona (Trasferta), Varese (Casa), Saluzzo (Trasferta), Sestri Levante (Casa), Imperia (Trasferta).