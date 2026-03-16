Serie D, Celle Varazze: domani colloquio con Pisano, ma idea Boschetto concretissima

Celle Ligure. Sono momenti concitati in casa Celle Varazze, che sta ragionando sulla guida tecnica dopo il pesante 6-1 subito sul campo della Biellese e i risultati negativi che hanno complicato la classifica. In queste ore i recenti tam-tam stanno avendo maggiori delucidazioni.

Pare che domani ci sarà un incontro tra il club e mister Mario Pisano, che andranno a colloquio per discutere della questione. Il tecnico andorese ha portato in Serie D i varazzini per la prima volta nella loro storia e durante la stagione ha ricevuto vicinanza anche nei momenti difficili. Da capire, quindi, se ci sarà un’apertura per andare avanti oppure no. Ma in giornata sembra essersi scaldata molto la pista che porta a Riccardo Boschetto, l’ex allenatore della Cairese anch’esso protagonista di una promozione in quarta serie (nella quale i gialloblù non militavano da 33 anni).

Ciò che risulta è che, in caso di separazione con Pisano, il Celle Varazze potrebbe fare all-in per l’allenatore piemontese.