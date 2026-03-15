Serie D. Cairese – Derthona LIVE: il match raccontato in diretta

CAIRESE – DERTHONA (0 – 0)

Ore 15:21 termina il primo tempo con il risultato di 0 a 0

43′ Sulla battuta va Scalzi che calcia a giro, ma Cat Berro riesce a intervenire con un gran intervento

42′ Ammonizione per Boveri dopo aver ostacolato un avversario, il direttore assegna un calcio di punizione in favore del Derthona

40′ Federico calcia al volo dopo aver ricevuto il pallone, ma la conclusione centrale non mette in difficoltà Cizza che riesce a bloccare la palla

37′ Partita complicata e con numerose imprecisioni per le due formazioni anche a causa della difficile condizione del campo pesante a causa della pioggia

31′ Dopo una rimessa laterale, sempre Gulli ci prova in rovesciata ma non centra lo specchio della rete

29′ Gulli recupera palla, entra in area, prova a calciare incrociata, ma la palla termina a lato

26′ Punizione da posizione defilata battuta da Scalzi verso il primo palo, ma Cat Perro riesce a deviare in angolo

19′ Altra opportunità per la squadra di casa con Gulli che calcia alto sopra la traversa

13′ Federico risponde con una conclusione da posizione centrale che, però, non centra lo specchio della porta

11′ Occasione per gli ospiti con Perez che si accentra e calcia dalla distanza, Cat Berro riesce ad intervenire, nonostante la deviazione, e allontanare il pallone

10′ Match che continua in equilibrio con nessuna vera occasione per entrambe le formazioni

4′ Partenza aggressiva dei gialloblù che provano fin da subito a chiudere gli avversari nella loro metà campo

Calcio d’inizio ore 14:36

In questa domenica piovosa, allo stadio “C.Brin” la Cairese ospiterà il Derthona. I gialloblù vincendo riuscirebbero ad avanzare in classifica, uscendo momentaneamente dalla zona playout e superando proprio il Derthona. I ragazzi di mister Floris arrivano a questo match dopo un pareggio per 1 a 1 contro il Saluzzo. Gli ospiti, invece, sono reduci da una dura sconfitta per 3 a 0 contro la Biellese e dovranno cercare di reagire e ottenere punti per non perdere posizioni in classifica. Il match è previsto alle ore 14:30, a dirigerlo sarà Comito Francesco (ME) con Mapelli Andrea (BG) e Prigigallo Roberto Francesco (BA).

FORMAZIONI

Cairese: Cat Berro, Boveri (C), Scarrone, Gulli, Spatari, Anselmo, Desert, Giorcelli, Graziani G., Graziani T., Federico. A disposizione: Ceppi, Turone, Jebbar, Colletto, Gargiulo, Sancinito, Hernandez, Vignaroli, Piacenza. Allenatore: Roberto Floris

Derthona: Cizza (C), Galiardi, Benedetti, Daffonchio, Disegni, Turco, Robotti, Perez, Gilli, Gerbino, Scalzi. A disposizione: Mandrino, Marcaletti, La Cava, Taverna, Patti, Arcidiacono, Nobile, Farrauto, De Simone. Allenatore: Pietro Buttu