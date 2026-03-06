Serata dedicata ai mercati finanziati e l’economia globale organizzata dal Lions Club Savona Torretta

Savona. Una serata di approfondimento e confronto quella organizzata dal Lions Club Savona Torretta, dedicata ai grandi cambiamenti che stanno attraversando i mercati finanziari e l’economia globale.

Ospite dell’incontro il dott. Luca Vaiani, Responsabile Team Gestione Prodotti Azionari, Obbligazionari e Soluzioni di Investimento di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, che ha guidato i presenti in una riflessione sugli scenari economici attuali: dalla volatilità dei mercati al ruolo delle nuove tecnologie, fino alle prospettive future degli investimenti.

A portare il suo contributo istituzionale è stata anche la dott.ssa Claudia Morich, Assessore al Bilancio della Regione Liguria, la cui presenza “ha arricchito il dialogo con uno sguardo attento alle dinamiche economiche del territorio”.

Per il Lions Club Savona Torretta, “promuovere momenti di confronto su temi di attualità significa contribuire alla crescita culturale e alla consapevolezza della comunità”.

Come ha sottolineato la Presidente Roberto Rosa: “Come Lions crediamo molto nel valore della conoscenza e del confronto. Anche temi complessi come quelli economici e finanziari diventano occasioni importanti per riflettere insieme sul futuro, perché una comunità informata è una comunità più forte e più consapevole”.

“Una serata che ha confermato ancora una volta come il dialogo tra competenze, istituzioni e territorio possa generare valore per la comunità, nel pieno spirito del nostro motto: We Serve”, concludono dal Club.