Senza documenti ma con oltre un chilo di droga nello zaino: arrestato dai carabinieri di Albisola

Albisola Superiore. Era senza documenti, ma nello zaino aveva oltre un chilo di droga il 32enne fermato ieri dai carabinieri della stazione di Albisola Superiore.

Durante un normale controllo nei pressi della stazione ferroviaria, ieri mattina i militari hanno fermato un 32enne appena uscito dallo scalo. Il giovane, proveniente da Genova, era sprovvisto di documenti e ha insospettito sin da subito i militari.

A seguito di controllo approfondito i carabinieri hanno rinvenuto, all’interno dello zaino che aveva con sé, dieci panetti di hashish per un totale di oltre un chilo di stupefacente.

Al termine degli accertamenti i militari lo hanno arrestato e, a seguito di giudizio per direttissima svoltosi nel primo pomeriggio, l’arresto è stato convalidato: ora il 32enne si trova ai domiciliari.

Continua dunque l’attività capillare di controllo del territorio posta in essere dai carabinieri della compagnia di Savona, con particolare attenzione alle aree più sensibili e di maggiore frequentazione. In tali servizi di controllo, sia in chiave preventiva che repressiva, i carabinieri continuano a svolgere attività di contrasto anche allo spaccio di sostanze stupefacenti.