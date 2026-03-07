Seconda Categoria, Ormenisan decide il derby: vittoria di misura del Pallare sulla Carcarese U21

CARCARESE U21-PALLARE 0-1 (32’ Ormenisan)
45+6 Triplice fischio, è vittoria di misura del Pallare
40’ Cross di Astigiano dalla linea di fondo, Ogici non ci arriva di testa per un soffio
36’ Occasionissima per il pari: filtrante perfetto di Castellano per Astigiano che si trova davanti al portiere, ma perde il tempo per il tiro, si riposiziona, si porta la palla sul destro e calcia, ma un difensore allontana di testa
35’ Ultimo cambio per mister Bagnasco: Di Gregorio prende il posto di Amato
29’ Corner per il Pallare, incornata di Gomes che svetta in area, un difensore in area piccola riesce ad intercettare e spazzare
28’ Ripartenza del Pallare, lancio per Gomes che calcia, ma trova i guantoni di Vico, palla in corner
26’ Nella Carcarese entra Monni per Maggioni
22’ Quarta sostituzione per il Pallare: Gomes rileva Ormenisan
19’ Azione personale di Ferretti, che recupera palla sulla trequarti e appena entra in area cade a seguito del contatto con Kebbe, il Pallare chiede rigore, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi
17’ Cambio Pallare: dentro Sanna, fuori Boudali
13’ Prima sostituzione per la Carcarese: Cairo entra per Torterolo
11’ Secondo cambio per Bagnasco: Ahmed lascia il posto a Raimondo
9’ Rimessa laterale per la Carcarese, Kebbe manda in area, non riesce a toccare il difensore del Pallare, intercetta la sfera Astigiano, che si porta al limite e calcia, ma non riesce ad impensierire Botta
5’ Corner dalla destra per la Carcarese: Kebbe colpisce di testa sul secondo palo, la palla arriva nei pressi di Boudali che riesce ad allontanare in mischia
Via alla ripresa, stessi 22 in campo
SECONDO TEMPO
45+2 finisce il primo tempo con il Pallare in vantaggio grazie alla rete di Ormenisan
45+1 Giallo a Dembele, falloso su Diop
39’ Infortunio per Siri, al suo posto entra Ferretti
32’ GOOOOOOOOOL! Diagonale micidiale di Ormenisan, Pallare in vantaggio
29’ Cross di Castellano dalla sinistra, Briano ci prova in rovesciata ma manda a lato
28’ Giallo per proteste a Torterolo
18’ Lancio che supera la difesa locale per Ormenisan che calcia dal limite, ma Vico in uscita allontana con i piedi. La palla arriva a Tagliero che, vedendo il portiere fuori dai pali, calcia di prima, ma Vico recupera e blocca il pallone
15’ Bellomia recupera palla nell’area biancorossa e serve Ormenisan che non riesce a trovare lo spazio per tirare, palla a Ahmed che viene murato, ci riprova Ormenisan ma Vico si distende e manda in angolo. Proteste per un’iniziale fuorigioco del n. 9 da parte della Carcarese
11’ Sul corner tocca Dembele in area piccola, ma viene murato dalla difesa ospite
10’ Dembele verticalizza per Torterolo sulla sinistra, il n. 9 avanza e in area indirizza sul primo palo, Botta si oppone mandando in angolo
4’ Destro dalla distanza di Maggioni, conclusione ampiamente larga
Si parte alle 14:58, Carcarese in biancorosso e Plodio in biancoblù
Carcare. Si gioca d’anticipo la quinta giornata di ritorno del Girone B di Seconda Categoria tra Carcarese U21 e Pallare. Fischio d’inizio alle 15:00.
Tra le mura amiche i ragazzi di Testa cercheranno di ritrovare il sorriso dopo la sconfitta con la capolista Nolese e guadagnare punti preziosi per la salvezza. Ora infatti sono noni, a quota 14 punti.
Arriva invece da cinque risultati utili consecutivi (4 vittorie e un pari) il Pallare, quinta forza del campionato con 27 punti, ma la distanza dalle avversarie è minima, vincere oggi quindi aiuterebbe sicuramente la classifica.
All’andata il derby era terminato 4 a 0 per i biancoblù: in gol Resio, Ormenisan e Amato, oltre ad un’autorete.
FORMAZIONI:
CARCARESE U21: Vico, Kebbe, Castellano, Ogici, Muca, Astigiano, Trieste, Dembele, Torterolo, Briano A., Maggioni. A disp.: Bruzzone,m, Pira,Dotta, Monni, Taibout, Cesi Gueye, Giordano, Cairo. All. Simone Testa
PALLARE: Botta, Borkovic, Diop, Boudali, Siri, Tagliero, Ahmed, Amato, Ormenisan, Hublina, Bellomia. A disp.: Piantelli, Sanna, Ferretti, Briano M., Bagnasco, Di Gregorio, Gaudino, Raimondo, Gomes. All. Mirco Bagnasco
ARBITRO: Marco Vitale di Savona