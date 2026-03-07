  • News24
Seconda Categoria, Ormenisan decide il derby: vittoria di misura del Pallare sulla Carcarese U21

Il gol arriva al 32’ del primo tempo, nella ripresa occasioni del raddoppio biancoblu ma anche del pari biancorosso

CARCARESE U21-PALLARE 0-1 (32’ Ormenisan)

45+6 Triplice fischio, è vittoria di misura del Pallare

40’ Cross di Astigiano dalla linea di fondo, Ogici non ci arriva di testa per un soffio

36’ Occasionissima per il pari: filtrante perfetto di Castellano per Astigiano che si trova davanti al portiere, ma perde il tempo per il tiro, si riposiziona, si porta la palla sul destro e calcia, ma un difensore allontana di testa

35’ Ultimo cambio per mister Bagnasco: Di Gregorio prende il posto di Amato

29’ Corner per il Pallare, incornata di Gomes che svetta in area, un difensore in area piccola riesce ad intercettare e spazzare

28’ Ripartenza del Pallare, lancio per Gomes che calcia, ma trova i guantoni di Vico, palla in corner

26’ Nella Carcarese entra Monni per Maggioni

22’ Quarta sostituzione per il Pallare: Gomes rileva Ormenisan

19’ Azione personale di Ferretti, che recupera palla sulla trequarti e appena entra in area cade a seguito del contatto con Kebbe, il Pallare chiede rigore, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi

17’ Cambio Pallare: dentro Sanna, fuori Boudali

13’ Prima sostituzione per la Carcarese: Cairo entra per Torterolo

11’ Secondo cambio per Bagnasco: Ahmed lascia il posto a Raimondo

9’ Rimessa laterale per la Carcarese, Kebbe manda in area, non riesce a toccare il difensore del Pallare, intercetta la sfera Astigiano, che si porta al limite e calcia, ma non riesce ad impensierire Botta

5’ Corner dalla destra per la Carcarese: Kebbe colpisce di testa sul secondo palo, la palla arriva nei pressi di Boudali che riesce ad allontanare in mischia

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO 

45+2 finisce il primo tempo con il Pallare in vantaggio grazie alla rete di Ormenisan

45+1 Giallo a Dembele, falloso su Diop

39’ Infortunio per Siri, al suo posto entra Ferretti

32’ GOOOOOOOOOL! Diagonale micidiale di Ormenisan, Pallare in vantaggio 

29’ Cross di Castellano dalla sinistra, Briano ci prova in rovesciata ma manda a lato

28’ Giallo per proteste a Torterolo

18’ Lancio che supera la difesa locale per Ormenisan che calcia dal limite, ma Vico in uscita allontana con i piedi. La palla arriva a Tagliero che, vedendo il portiere fuori dai pali, calcia di prima, ma Vico recupera e blocca il pallone

15’ Bellomia recupera palla nell’area biancorossa e serve Ormenisan che non riesce a trovare lo spazio per tirare, palla a Ahmed che viene murato, ci riprova Ormenisan ma Vico si distende e manda in angolo. Proteste per un’iniziale fuorigioco del n. 9 da parte della Carcarese

11’ Sul corner tocca Dembele in area piccola, ma viene murato dalla difesa ospite

10’ Dembele verticalizza per Torterolo sulla sinistra, il n. 9 avanza e in area indirizza sul primo palo, Botta si oppone mandando in angolo

4’ Destro dalla distanza di Maggioni, conclusione ampiamente larga

Si parte alle 14:58, Carcarese in biancorosso e Plodio in biancoblù

Carcare. Si gioca d’anticipo la quinta giornata di ritorno del Girone B di Seconda Categoria tra Carcarese U21 e Pallare. Fischio d’inizio alle 15:00.

Tra le mura amiche i ragazzi di Testa cercheranno di ritrovare il sorriso dopo la sconfitta con la capolista Nolese e guadagnare punti preziosi per la salvezza. Ora infatti sono noni, a quota 14 punti.

Arriva invece da cinque risultati utili consecutivi (4 vittorie e un pari) il Pallare, quinta forza del campionato con 27 punti, ma la distanza dalle avversarie è minima, vincere oggi quindi aiuterebbe sicuramente la classifica.

All’andata il derby era terminato 4 a 0 per i biancoblù: in gol Resio, Ormenisan e Amato, oltre ad un’autorete.

FORMAZIONI:

CARCARESE U21: Vico, Kebbe, Castellano, Ogici, Muca, Astigiano, Trieste, Dembele, Torterolo, Briano A., Maggioni. A disp.: Bruzzone,m, Pira,Dotta, Monni, Taibout, Cesi Gueye, Giordano, Cairo. All. Simone Testa

PALLARE: Botta, Borkovic, Diop, Boudali, Siri, Tagliero, Ahmed, Amato, Ormenisan, Hublina, Bellomia. A disp.: Piantelli, Sanna, Ferretti, Briano M., Bagnasco, Di Gregorio, Gaudino, Raimondo, Gomes. All. Mirco Bagnasco

ARBITRO: Marco Vitale di Savona

 

 

 

