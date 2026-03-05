Scuola, il vicepresidente del consiglio regionale Arboscello in visita nelle scuole della provincia di Savona

Provincia. Inizia mercoledì 11 marzo da Murialdo il primo tour del vice presidente del consiglio regionale Roberto Arboscello nelle scuole elementari dei piccoli Comuni della provincia di Savona che toccherà diversi plessi dell’entroterra savonese – da Giustenice a Osiglia a Cosseria – nei mesi di marzo e aprile. L’obiettivo è di accendere i riflettori sul ruolo fondamentale della scuola nei territori più fragili, dove rappresenta non soltanto un luogo di istruzione ma un vero e proprio presidio capace di mantenere vivi i piccoli centri e contrastare lo spopolamento dell’entroterra.

Il tour prevede incontri con dirigenti scolastici, insegnanti, amministratori locali e comunità educanti, per ascoltare bisogni, criticità e opportunità dei plessi scolastici dei piccoli Comuni.

“Ho deciso di promuovere questo percorso a tappe nelle scuole dell’entroterra – dichiara il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello – perché la presenza di una scuola in un piccolo Comune non è solo un servizio educativo: è un presidio di comunità, un luogo di socialità e un fattore decisivo per il futuro di questi territori. Quando una scuola chiude, non perdiamo soltanto un’aula o un edificio: perdiamo un pezzo di futuro e aumentiamo il rischio che intere comunità si spopolino. In Liguria, e in particolare nelle aree interne della provincia di Savona, il calo demografico e la progressiva riduzione dei servizi rappresentano una sfida enorme. Per questo è fondamentale che Regione e Governo investano con più decisione sull’istruzione nei piccoli centri: infrastrutture scolastiche moderne, servizi adeguati, trasporti efficienti e politiche che rendano possibile alle famiglie vivere e crescere i propri figli anche nell’entroterra.”

“Le scuole dell’entroterra – conclude Arboscello – sono spesso realtà piccole ma straordinariamente vitali. Voglio ascoltare direttamente insegnanti, dirigenti e comunità locali per portare in Consiglio regionale le loro esigenze e lavorare affinché la scuola diventi sempre più uno strumento di sviluppo, coesione sociale e futuro per i nostri territori”.

Il programma delle visite