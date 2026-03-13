Scuola di Kung Fu Touei Chou: a Borgio Verezzi una lezione gratuita di autodifesa femminile

Finale Ligure. La Scuola Kung Fu Touei Chou, Sezione della Polisportiva del Finale, ha organizzato una lezione di difesa personale femminile, per commemorare la Giornata Internazionale della Donna dell’ 8 marzo.

In accordo con Padre Carmelo, parroco di Borgio, i Maestri della nostra Scuola Kung Fu, dalle ore 18.00 alle 20.00, hanno voluto proporre, nella sera di mercoledì 11 marzo 2026, presso le Opere Parrocchiali di Borgio Verezzi, due ore totalmente gratuite dedicate a tecniche di prevenzione e di reazione al pericolo.

Il Maestro Roberto Civallero 5° Chieh, e il Maestro Aurora Bagnasco 4° Chieh, coadiuvati dall’ istruttore Nicola John Olin, hanno spiegato alle numerose partecipanti le basi delle strategie di prevenzione del rischio, e della difesa personale.

La serata si è svolta in un clima di grande e attiva partecipazione, e durante tutte le due ore di allenamento una trentina di donne di tutte le età, che speriamo si siano sentite accolte e arricchite dell’esperienza, si sono dimostrate molto attente e interessate alla proposta, tanto che riteniamo sia un’esperienza assolutamente da ripetere!

Il fatto che la partecipazione sia stata così numerosa, dà molto da pensare sul fatto che il momento in cui stiamo vivendo, faccia sentire più che mai necessario avere la possibilità di fare qualcosa per potersi sentire maggiormente sicure. Le arti marziali come il Kung Fu sono strumenti efficaci per aumentare la propria autostima e la sicurezza in sé stesse. Praticando un’arte marziale, si può imparare a non mostrarsi come vittime, insegnando oltre le tecniche fisiche anche la prevenzione del rischio e la gestione dello stress. Per tutte le informazioni sui nostri corsi, potete visitare il nostro sito www.polisportivadelfinale.it e chiedere di poter effettuare una lezione di prova gratuita.