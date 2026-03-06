Scontro frontale tra una bici e un’ambulanza: il ciclista australiano Michael Mattews operato al Santa Corona

Pietra Ligure. E’ stato operato questa notte al Santa Corona il ciclista australiano Michael Mattews, classe 1990, uno dei corridori di punta del team Jayco AlUla, rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri poco dopo le 12 ad Olivetta San Michele in Val Roja.

Mattews stava percorrendo in sella alla sua bicicletta via Nazionale quando si è scontrato frontalmente con un mezzo della SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente).

Prontamente soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e da un’automedica del 118 Imperia, per via dei politraumi subiti (trauma facciale, entrambi i polsi scomposti esposti), è stato predisposto il trasferimento con l’elisoccorso Grifo presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ricevere le cure del caso.

All’arrivo al pronto soccorso del Santa Corona è stata eseguita la diagnostica del caso, che ha evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per gli esiti delle fratture. L’intervento è stato eseguito con successo in nottata dai chirurghi dell’ospedale pietrese e il paziente è attualmente ricoverato in Ortopedia, in condizioni stabili.

Matthews, specialista nelle classiche, è un corridore molto affermato: ha vinto tappe in tutti e tre i Grandi Giri (Tour, Giro e Vuelta), ha vinto la maglia verde del Tour de France, ha vinto anche la maglia verde del Tour de France (classifica a punti) nel 2017, si è piazzato diverse poste sul podio della Milano Sanremo.