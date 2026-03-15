Scontro auto-monopattino a Spotorno: un ferito trasportato all’ospedale San Paolo

Spotorno. Incidente questa mattina a Spotorno, in via Berninzoni.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto avrebbe urtato una persona a bordo di un monopattino. A seguito dello scontro, il conducente a bordo del mezzo elettrico sarebbe caduto sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Noli.

Dopo le prime cure prestate sul posto, la persona ferita è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma avrebbe riportato traumi ed escoriazioni dovuti alla caduta.