  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
A terra

Scontro auto-monopattino a Spotorno: un ferito trasportato all’ospedale San Paolo

Lo scontro è avvenuto in via Berninzoni

Croce Bianca Noli
Foto d'archivio

Spotorno. Incidente questa mattina a Spotorno, in via Berninzoni.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto avrebbe urtato una persona a bordo di un monopattino. A seguito dello scontro, il conducente a bordo del mezzo elettrico sarebbe caduto sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Noli.

Dopo le prime cure prestate sul posto, la persona ferita è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma avrebbe riportato traumi ed escoriazioni dovuti alla caduta.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.