“Sci di fondo on the beach”: torna a Laigueglia per sostenere la Fondazione Airc. Aperte le iscrizioni per l’edizione 2026 del 9 maggio

Laigueglia. Laigueglia si prepara all’edizione numero 15 di “Sci di fondo on the beach” con squadre in arrivo da tutta Italia il 9 maggio che si sfideranno sul litorale di uno dei Borghi più belli d’Italia.

Negli anni hanno partecipato alla manifestazione le località di: Limone Piemonte (Cn), Valle Pesio (Cn), Aprica (So), Prato Nevoso (Cn), CAI Milano, Clusone (Bg), Borgo San Dalmazzo (Cn), Cogne (Ao), Valle Stura (Cn), San Giacomo di Roburent (Cn), Savona, Genova, Champorcher (Ao), Prali (To), Alassio (Sv), Laigueglia (Sv), Valmala (Cn), Sanremo (Im), Sestriere (To), Torgnon AO), Entracque (CN), Anterselva (BZ), Pragelato (TO), Valsavarenche (AO), Bardonecchia (TO), Serravalle Scrivia (GE), Ponte di Legno (BS), Subiaco (Roma), Sci Club Cunardo Varese, Valtellina, Valle Ellero (CN) e Valle Maira (CN).

E hanno presenziato i seguenti Campioni dello Sci fondo e alpino italiani, mondiali e olimpionici: Celina Seghi (Sci Alpino), Stefania Belmondo (Fondo), Mattia Casse (Sci Alpino), Marta Bassino (Sci Alpino), Alessandra Merlin (Sci Alpino e Carving), Corrado Barbero (Sci Alpino), Elisa Brocard (Fondo), Francesca Baudin (Fondo), Alice Canclini (Fondo), Pietro Dutto (Biathlon), Dominik Windisch (Biathlon), Davide Negroni (Fondo), Gaia Brunello (Biathlon) e gli outsider ex campioni di altri sport come ospiti Evaristo Beccalossi e Claudio Chiappucci, oltre che a Roberto Baffo da Crema storico personaggio Tv ed oggi inviato a Striscia la Notizia.

Il programma della manifestazione prevede che sulla sabbia di Laigueglia – dai bagni comunali antistanti piazza Garibaldi sino ai bagni della scuola vela Aquilia (comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti), si svolgano le gare di sci di fondo (squadre ufficiali e squadre junior), biathlon, fat bike, “tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole e altre novità non ancora annunciate.

Le iscrizioni (gratuite) sono ancora aperte. I requisiti richiesti? Una squadra formata da 4/5 elementi, munita di entusiasmo e voglia di divertirsi. Per formalizzare la propria adesione, scrivere una mail ad agenzia@eccoci.it o telefonare al numero 335/5993573 (Marco Dottore). L’organizzazione di Sci di fondo on the beach 2025 è a cura della “Eccoci Eventi” di Alassio e di “Bottero Ski” di Limone Piemonte, in co-partecipazione con il Comune di Laigueglia e con tutte le associazioni e categorie cittadine (media partner TGevents Television).

La manifestazione avrà come tradizione anche finalità benefiche, una delle gare sarà dedicata ad AIRC.

In occasione della giornata di sport e divertimento, sarà realizzato un programma TV dedicato all’evento con messa in onda nel circuito televisivo di Tgevents Television che comprende circa 60 emittenti regionali del digitale terrestre oltre che a carattere nazionale sul CANALE 61 GRUPPO NETWEEK ed interregionale sul circuito TELECITY Gruppo Netweek CANALE 10 Piemonte e Valle d’Aosta e CANALE 13 Liguria e Lombardia.

La domenica mattina, 10 maggio, si svolgerà inoltre il Trail/Camminata “Tra Mare e Cielo” Memorial Marco Foschi, evento gemellato con Sci di fondo on the beach e per il quale i partecipanti di sci di fondo avranno uno sconto per l’iscrizione/quota di partecipazione. Anche in questo caso l’evento è solidale a favore di O.D.V. “SONO SEMPRE IO” Hospice Centro Misericordia M.G. Rossello – Savona.